Pianissimo вновь этим летом в Пакгаузах

В летней программе международного фестиваля прозвучит, например, сюита из балета «Жар-птица» Стравинского в исполнении одного из самых перспективных артистов Англии Джорджа Харлионо (дебютировал в 9 лет!), Шуберт – в программе участника лейбла Yamaha Константина Емельянова, а Прокофьева мы услышим от призера конкурса Thomas&Evon Cooper International Competition (США) Петра Акулова.

Алексей Городнев, создатель Pianissimo: Мы проводим фестиваль в Нижнем Новгороде уже третье лето. Наши резиденты очень любят выступать в Пакгаузах, потому что всегда чувствуют исключительную отзывчивость и доброжелательность публики. Некоторые музыканты Pianissimo приедут в этот раз первые, а кто-то уже знаком гостям фестиваля по прошлым сезонам. За то время, что мы проводим здесь концерты, город стал одной из главных точек притяжения в стране, и этот интерес только растет. Я рад, что Нижний Новогород – важная и неотъемлемая часть сезонов Pianissimo.

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