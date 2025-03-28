Нижегородский театр оперы и балета – двукратный лауреат Casta diva’ 24!

От организаторов: Небогатый оперный ландшафт 2024 года событийно оживило появление в лидерах Нижегородского театра оперы и балета имени Пушкина. Его активная репертуарная политика включила четыре оперные премьеры, где выделился редкий моцартовский диптих в изысканном камерном зале Пакгауза: «Похищение из сераля» и «Так поступают все женщины». Отметим и яркое трио фестивалей «Стрелка», «Современная музыка»: Шостакович, Мейерхольд, Шнитке», «Болдинская осень» а также оригинальные концертные программы.