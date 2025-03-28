Нижегородский театр оперы и балета – двукратный лауреат Casta diva’ 24!

Престижная оперная премия отметила новаторские премьеры на нижегородской сцене под руководством Алексея Трифонова (номинация «Событие года»!). Певицей 2024 года стала заслуженная артистка России Надежда Павлова, в том числе за партии в «Похищении из сераля» и «Так поступают все женщины» (обе оперы поставили в Нижнем).
От организаторов: Небогатый оперный ландшафт 2024 года событийно оживило появление в лидерах Нижегородского театра оперы и балета имени Пушкина. Его активная репертуарная политика включила четыре оперные премьеры, где выделился редкий моцартовский диптих в изысканном камерном зале Пакгауза: «Похищение из сераля» и «Так поступают все женщины». Отметим и яркое трио фестивалей «Стрелка», «Современная музыка»: Шостакович, Мейерхольд, Шнитке», «Болдинская осень» а также оригинальные концертные программы.
Фото: Нижегородский театр оперы и балета имени А. С. Пушкина
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