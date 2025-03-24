Glukoza – хедлайнер ночной программы INTERVALS’25

В прошлом завсегдатая «Песен года» и «Золотых граммофонов» сейчас вообще про другую музыку. Рестайлингом артистки в 2024-ом занялись Никита Забелин, Slava Marlow и Smithfromloud («ЛАУД»). Как обновленный проект звучит вживую, послушаем на вечеринке мультимедийного фестиваля INTERVALS 26 апреля.