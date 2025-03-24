Glukoza – хедлайнер ночной программы INTERVALS’25

В прошлом завсегдатая «Песен года» и «Золотых граммофонов» сейчас вообще про другую музыку. Рестайлингом артистки в 2024-ом занялись Никита Забелин, Slava Marlow и Smithfromloud («ЛАУД»). Как обновленный проект звучит вживую, послушаем на вечеринке мультимедийного фестиваля INTERVALS 26 апреля.
Также заявлены:
- Безудержный бразильский рейвер Dj K;
- Anton Maskeliade, управляющий музыкой и видео с помощью жестов;
- ERRORTICA, чьи слишком стильные треки давно взяли в оборот мировую сцену;
- Bad Zu, который рушит границы между живым звуком и электронной музыкой;
- Nocow – участник Boiler Room и Sonar, с вокал-рейвом, танцевальными и поп-треками;
- Finеtune – многожанровый электронный лайв-проект с элементами импровизации;
- Roma Ptashenko – московский диджей, весьма неравнодушный к каноничному рейву.
Павильон №2 Нижегородской ярмарки, ул. Совнаркомовская, 13к2
18+
Фото: соц.сети певицы
Комментарии (0)