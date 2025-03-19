Знакомьтесь, композитор Atomic Heart Стас Смирнов!

Композитор

Познакомился я с разработчиками, переиграв все инструменты в увертюре «Тайна Третьей Планеты» Зацепина. В 2020 году нигде не было версий этой музыки в хорошем качестве и я решил сделать свою. Потом еще обновил вступление к «Ну, погоди» и вокализ Островского «Я так рад, что я наконец-то возвращаюсь домой» (более известный как «Трололо» в исполнении Эдуарда Хиля). Так я продемонстрировал навыки, которые были жизненно необходимы саундтреку Atomic Heart.

В игре три моих композиции. Первая – это переделка нота-в-ноту прекрасного произведения Роберта Амирханяна «Оставайся, мальчик, с нами…» из мультфильма «В синем море, в белой пене». Остальные – полностью оригинальные композиции в духе «советской легкой музыки»