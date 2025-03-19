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Знакомьтесь, композитор Atomic Heart Стас Смирнов!

Как могло бы звучать альтернативное прошлое СССР, в котором вовсю «вкалывают роботы», но человеку от этого как-то не очень много счастья? Узнали у автора саундтрека ультрауспешного международного шутера Atomic Heart и создателя проекта frenetic virtual orchestra Стаса Смирнова (вырос в Нижнем!). Он начал писать электронную музыку в 2017-ом (например, работал с режиссером Евгением Кудельниковым над фильмом «Студия Нижний»), попал в команду Sunsay и «Союзмультфильма» (музыка в новом «Ну, погоди!» тоже его работа). Стас нам признался, что «играл в Atomic Heart очень мало, но знал об игре практически все»: 

Стас Смирнова

Композитор

Познакомился я с разработчиками, переиграв все инструменты в увертюре «Тайна Третьей Планеты» Зацепина. В 2020 году нигде не было версий этой музыки в хорошем качестве и я решил сделать свою. Потом еще обновил вступление к «Ну, погоди» и вокализ Островского «Я так рад, что я наконец-то возвращаюсь домой» (более известный как «Трололо» в исполнении Эдуарда Хиля). Так я продемонстрировал навыки, которые были жизненно необходимы саундтреку Atomic Heart.

В игре три моих композиции. Первая – это переделка нота-в-ноту прекрасного произведения Роберта Амирханяна «Оставайся, мальчик, с нами…» из мультфильма «В синем море, в белой пене». Остальные – полностью оригинальные композиции в духе «советской легкой музыки» 

«Atomic Heart» — игровой ретробоевик в декорациях гипотетического СССР от российских разработчиков Роберта Багратуни и Артема Галеева. По сюжету игры к 1950-м годам Страна Советов стала центром производства человекоподобных роботов. На одном из закрытых заводов по их сборке происходит ЧП, в котором предстоит разобраться главному герою — ветерану Второй Мировой майору Сергею Нечаеву. За первую неделю после релиза игра стала самым популярным новым проектом для Xbox в 2023 году.

Фото: cоц.сети Atomic Heart, Стас Смирнов

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