Под хип-хоп и неоклассику: 13 декабря на стадионе «Нижний Новгород» пройдет творческий вечер резидента «Газгольдера» Олега Груза

Олег Груз — хедлайнер вечера — российский поэт, режиссер, актер, сценарист и продюсер. С 2005 года участник творческого объединения «Газгольдер». Его произведения «Ледник», «Лети и Думай» и «Любовь» — стали классикой нетипичной поэзии.

Организатором выступает комьюнити LTS — они уделяют особое внимание благотворительной части события: вырученные средства направят на покупку оборудования в компьютерный класс сельской школы.