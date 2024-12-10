Под хип-хоп и неоклассику: 13 декабря на стадионе «Нижний Новгород» пройдет творческий вечер резидента «Газгольдера» Олега Груза

Стихи и ноты объединятся в живом выступлении поэта Олега Груза: зрителей ждут авторские декламации, любовная лирика и новые острые рифмы в сопровождении музыкальных ритмов. Программа «Разгрузочный вечер» пройдет на стадионе «Нижний Новгород» — знаковом для города месте.
Олег Груз — хедлайнер вечера — российский поэт, режиссер, актер, сценарист и продюсер. С 2005 года участник творческого объединения «Газгольдер». Его произведения «Ледник», «Лети и Думай» и «Любовь» — стали классикой нетипичной поэзии.
Организатором выступает комьюнити LTS — они уделяют особое внимание благотворительной части события: вырученные средства направят на покупку оборудования в компьютерный класс сельской школы.
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