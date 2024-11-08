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Музыка

«Порефлексировать в громкой тишине»: слушаем новый трек от DJ KRAS

Лауреат премии «ТОП 50» НН.Собака.ru, резидент «Станции метро Горьковская» DJ KRAS представил мощный и чувственный номер «Забыть» с плотным атмосферным саундом и мелодичным рефреном Маркула(!). Действуем в соответствии с замыслом автора, ищем тождество с немногословным лирическим героем и не торопимся забывать тех, кто обещал к нам вернуться.

DJ Kras, саундпродюсер: «При создании этого сингла я поставил для себя задачу показать, как много можно передать и ощутить через одну фразу, как меняется восприятие трека в зависимости от контекста и настроения. Все как в живописи, когда художник использует различные полутона одного оттенка. Как многие мои синглы, этот появился в процессе эксперимента, который вылился в некий выход из моих условных рамок. Трек создает пространство, где можно пошуметь с друзьями или порефлексировать в громкой тишине»

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