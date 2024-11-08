«Порефлексировать в громкой тишине»: слушаем новый трек от DJ KRAS

DJ Kras, саундпродюсер: «При создании этого сингла я поставил для себя задачу показать, как много можно передать и ощутить через одну фразу, как меняется восприятие трека в зависимости от контекста и настроения. Все как в живописи, когда художник использует различные полутона одного оттенка. Как многие мои синглы, этот появился в процессе эксперимента, который вылился в некий выход из моих условных рамок. Трек создает пространство, где можно пошуметь с друзьями или порефлексировать в громкой тишине»