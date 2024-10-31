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Музыка

Нам тут выходить: «Станция метро Горьковская» в ЦЕХе*!

Если честно, уже давно хотелось перформансов погромче, поэтому 9 ноября непременно идем на рейв-экшен ночных легенд Нижнего и лауреатов премии «ТОП50» «НН.Собака.ru».

Что обещают? Классический тусовочный состав с разрывающей стены музыкальной селекцией, технический сетап и визуальную концепцию от dreamlaser, заезжих гостей, которые пока сохраняют инкогнито.

Лайнап:

  • DJ KRAS
  • MAKS BUYAKOV
  • ANTON BARDIN
  • CAMZNAEW
  • CALL ME ILYA
  • + Special Guests

Где: ул. Варварская, 32
Когда: 9 ноября в 22:00
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