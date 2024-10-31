Нам тут выходить: «Станция метро Горьковская» в ЦЕХе*!

Если честно, уже давно хотелось перформансов погромче, поэтому 9 ноября непременно идем на рейв-экшен ночных легенд Нижнего и лауреатов премии «ТОП50» «НН.Собака.ru».
Что обещают? Классический тусовочный состав с разрывающей стены музыкальной селекцией, технический сетап и визуальную концепцию от dreamlaser, заезжих гостей, которые пока сохраняют инкогнито.
Лайнап:
- DJ KRAS
- MAKS BUYAKOV
- ANTON BARDIN
- CAMZNAEW
- CALL ME ILYA
- + Special Guests
Где: ул. Варварская, 32
Когда: 9 ноября в 22:00
18+
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