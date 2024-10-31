Нам тут выходить: «Станция метро Горьковская» в ЦЕХе*!

Что обещают? Классический тусовочный состав с разрывающей стены музыкальной селекцией, технический сетап и визуальную концепцию от dreamlaser, заезжих гостей, которые пока сохраняют инкогнито.

Лайнап:

DJ KRAS

MAKS BUYAKOV

ANTON BARDIN

CAMZNAEW

CALL ME ILYA

+ Special Guests

Где: ул. Варварская, 32

Когда: 9 ноября в 22:00

18+