Премьера на «НН.Собака.ru»: новый трек «Дома теплей» нижегородской* инди-группы «Стрио»

Из-за того, что группа такого расстоянческого формата, наши песни отражают дух конкретного периода, в который мы над ними работаем. Мы никогда не находимся в общих обстоятельствах. И это привносит много воздуха в наш проект. Например, как-то в одну из наших встреч в студии мы работали с настроением «это наша последняя музыкальная сессия». В планах было надолго разъехаться по разным странам – тогда мы выпустили самую грустную песню.

«Дома теплей» про ощущение возвращения после большого и насыщенного путешествия. И с одной стороны, хотелось перенести в нее теплое чувство свободы, которое я нашла в новом для себя месте, но в то же время согревающее знание, что всегда могу вернуться в свой родной закуточек. Эти новые эмоции позволили посмотреть иначе на привычные вещи дома, привычную рутину. Этот трек у меня ассоциируется с последней заправкой, на которую ты заезжаешь перед тем, как отправиться домой, с тем чувством, которое ты испытываешь, когда ты поднимаешься по лестнице, открываешь дверь в свою квартиру и там тебя встречает родной рассвет. Очень тепло и уютно становится от этой песни.