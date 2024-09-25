Премьера на «НН.Собака.ru»: новый трек «Дома теплей» нижегородской* инди-группы «Стрио»

«Стрио» – проект-альманах, который собирается примерно раз в полгода и выдает порцию первостатейного мейнстрима, замешанную на палитре нишевых мелодий и ритмов. В мини-интервью говорим о концепции, самом теплом треке, конечно, «диких» и дико неожиданных планах на будущее лето.
Участники «Стрио» живут в трех разных городах: Нижний Новгород, Чебоксары и Ростов-на-Дону*. Встречаемся два-три раза в год и пишем музыку. Хотелось бы чаще, и мы работаем сейчас над тем, чтобы выпускать больше материала и существовать в более плотном ритме.
Мы любим разную музыки, мы и сами разные. И это очень хорошо слышно, если включить наши песни подряд. Мы не можем и, более того, не хотим ассоциироваться с одним жанром. У нас и хор поет, и низкое фортепиано есть, где-то очень попсовое звучание вдруг проявляется, а где-то, наоборот, уходим в нишевый саунд. А вообще просто стараемся ловить настроение друг друга.
Из-за того, что группа такого расстоянческого формата, наши песни отражают дух конкретного периода, в который мы над ними работаем. Мы никогда не находимся в общих обстоятельствах. И это привносит много воздуха в наш проект. Например, как-то в одну из наших встреч в студии мы работали с настроением «это наша последняя музыкальная сессия». В планах было надолго разъехаться по разным странам – тогда мы выпустили самую грустную песню.
«Дома теплей» про ощущение возвращения после большого и насыщенного путешествия. И с одной стороны, хотелось перенести в нее теплое чувство свободы, которое я нашла в новом для себя месте, но в то же время согревающее знание, что всегда могу вернуться в свой родной закуточек. Эти новые эмоции позволили посмотреть иначе на привычные вещи дома, привычную рутину. Этот трек у меня ассоциируется с последней заправкой, на которую ты заезжаешь перед тем, как отправиться домой, с тем чувством, которое ты испытываешь, когда ты поднимаешься по лестнице, открываешь дверь в свою квартиру и там тебя встречает родной рассвет. Очень тепло и уютно становится от этой песни.
«У нас там будет 20 поющих детей. Вот скажи мне, можем ли мы упустить такую возможность?» Мы поехали в летний лагерь читать детям лекции по музыке, и я предложила другому участнику группы, Егору, записать припев с детским хором, чтобы песня получилась пронзительней.
После милого «Дома теплей» настроение ушло в абсолютно противоположную сторону. В ноябре выпускаем новую песню, более осеннюю. Еще у нас в загашнике есть треки, которые войдут в мини-альбом. Кроме того, сейчас монтируем клип, надеюсь, он тоже выйдет осенью. Продолжаем работать над узнаваемостью, готовимся к выступлениям, к одному очень знаковому следующим летом в том числе. Мы впервые почувствовали, что такое выступать не на расстоянии, поодиночке, а быть на сцене втроем, как изначально и планировали.
Летом 2025 года у группы состоится первое большое выступление – на культовом музыкальном фестивале «Дикая мята».
Послушать трек «Дома теплей» можно здесь.
Текст: Тимофей Макаров
Фото: архив группы
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