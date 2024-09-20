Sting, Madonna, песни из саундтреков «Голодных игр» и «Холодного сердца»: хор ННГУ выпустил свой первый альбом

В альбом вошло девять треков: от «Fairytale» Александра Рыбака, которая принесла ему победу на «Евровидении» в 2009 году, до Shape of my heart Sting и латышской «Реки света».

Павел Синицын, президент хора: «Для разной музыки нужна разная акустика. Поэтому мы записывали академическую музыку в старом актовом зале на Покровке, а «попсу» — в главном корпусе университета. Над записями с нами работал звукорежиссер Константин Ежов. Планируем выпуск второй пластинки – будет контрастно по произведениям и звучанию. А еще 22 ноября опубликуем сингл по стихотворению Пушкина “Анчар”»

Сейчас хор активно репетирует и готовится к выступлениям. 5 октября коллектив примет участие в фестивале искусств в Большом Болдине, в конце октября едет на конкурс в Минск, а в декабре ждет в гости на своих традиционных новогодних концертах.

Читайте наше интервью с руководителем хора Ларисой Ерыкаловой здесь.