Николай Кузнецов: «Главное – что стоит за пианистом, за его душой»

Почему вы решили сделать музыку своей профессией?

Мои родители музыканты, папа всю жизнь посвятил баяну, а мама – пианистка. Она и вдохновила меня на занятия фортепиано. Человек, играющий главную роль в моей жизни и моей профессии.

Пианист – это...

Я больше люблю термин «музыкант». Это человек, который рассказывает через инструмент, будь то фортепиано, скрипка, виолончель, голос или какой-то другой. Главное – что стоит за пианистом, за его душой. А фортепиано – это лишь инструмент, через который он может рассказывать.

Отличается ли публика российская и зарубежная на концертах с вашим участием?

Конечно. Разные национальности, разные традиции, разные понятия и разные эмоции у людей. В разных городах России своя публика. На юге она всегда более открытая и эмоциональная. На севере – более сдержанная, с такой публикой работать всегда сложнее.

Как выглядит ваш идеальный день?

Когда ты просыпаешься и понимаешь, что сегодня все твои родные и близкие люди – живы и здоровы.

Составьте свой топ самых модных и крутых мировых музыкантов современности.

Музыкант не обязательно должен быть модным. Главное, чтобы был музыкантом хорошим. Люблю очень Плетнева и Аргерих.

Что для вас значит быть светским человеком и вести светскую жизнь?

Светский человек – тот, кто несет свет этому миру. Быть светским человеком – значит быть воспитанным, интеллигентным, вежливым, уважать окружающих и знать манеры. Любить людей и уметь помогать безвозмездно.

Что для вас значит участие в Pianissimo?

Pianissimo – прекрасный проект Алексея Городнева, с которым я знаком уже третий год. Это праздник музыки, это объединение музыкантов из самых разных уголков света. Это новые знакомства, новые творческие идеи. Проект может смело претендовать на звание одного из самых перспективных, современных и неординарных. А если говорить об организации, то тут сделано все на высшем уровне. Такому уровню могут позавидовать многие фестивали и проекты России и зарубежных стран. Мне есть с чем сравнивать.