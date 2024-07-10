Нижний нам концерты закатывает

И на этой неделе как-то особенно бурно: московский бит и нью-йоркский bpm (Сюткин и Onyx), пояснение за лирических героев в Выксе (Хаски и Слава КПСС), а еще «Зеленоглазое такси» по-калифорнийски (Brazzaville). Подробности, возможно, самого музыкального уикенда этого лета.
Где: Milo Concert Hall, ул. Родионова, 4
Когда: 11 июля в 20:00
Onyx
Русская народная группа из Нью-Йорка вновь в туре по необъятной. Слушаем классику хардкор-рэпа – это когда раскатистые гимны гедонизму и бунтарские оды шумным вечеринкам прекрасно уживаются с остросоциальной лирикой и трукраймом из личного опыта, какого никому не пожелаешь.
Где: DKRT, ул. Большая Покровская, 18
Когда: 11 июля в 19:00
Brazzaville
Инди-герои из Лос-Анджелеса про спокойную (и очень спокойную), атмосферную и романтичную гитарно-клавишную музыку. А еще они англоязычные каверы на Цоя и Боярского исполняют. Green-eyed taxi и Star called sun – лучший, пожалуй, саундтрек вечера четверга, от которого обычно ничего выдающегося не ждешь.
Где: КЗ «Юпитер», пл. Октябрьская, 1
Когда: 11 июля в 19:00
Трибьют Scorpions с симфоническим оркестром
Основной замысел перформанса в том, чтоб мы прикоснулись к творчеству культовой хард-рок-группы, услышали их хиты (и винд оф чендж, само собой, как же) в уникальном академическом звучании, но с сохранением энергичной и балладистой атмосферы, которая царила и властвовала на выступлениях немецкого коллектива и которую так ценят многие наши соотечественники. В общем, гимническое ожидается действо.
Где: Александровский сад
Когда: 13 июля в 20:30
Валерий Сюткин и Light Jazz
Отправляемся в «Ракушку» на выступление главного московского стиляги кричать «браво» во все горло и слушать хиты краша всех поколений в тонкой и тончайшей джазовой интерпретации. Непосредственность, легкость исполнения и фирменная улыбка Валерия Миладовича – ожидаем квинтэссенцию летнего опен-эйра. Организаторы говорят, на событие рекордный спрос, так что есть смысл действовать оперативно.
Где: Выкса
Когда: С 12 по 14 июля
Хаски и Слава КПСС
В Выксу главтрикстер русского хип-хопа везет все свои альтер эго: от Валентина Дядьки до Воровской лапы, чтобы показать, что такое чтение текстов под музыку в эпоху постмодерна. Помогать в этом деле и разбираться с яркими поэтическими образами будет ходячая метафора и человек, который видел себя в гробу. Хаски на прошлой неделе, кстати, выпустил трек «Сколько стоит слава» – можно расценить как заблаговременную пикировку со своим рэп-коллегой.
Где: Пакгаузы, ул. Стрелка, 21
Когда: 12 и 13 июля в 19:00
Pianissimo
На этой неделе стартует масштабный фортепианный фестиваль. В эту пятницу идем на неофициальное открытие и концерт 22-летнего нижегородца Валентина Малинина, который исполнит цикл «Три пьесы для фортепиано» Шуберта и сонату си минор Листа. А в субботу выступит Николай Кузнецов с тремя пьесами Шуберта, пятью пьесами-фантазиями Рахманинова и вальсом № 7 Шопена.
Текст: Тимофей Макаров
Фото: архив пресс-служб
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