Нижний нам концерты закатывает

Хаски и Слава КПСС

В Выксу главтрикстер русского хип-хопа везет все свои альтер эго: от Валентина Дядьки до Воровской лапы, чтобы показать, что такое чтение текстов под музыку в эпоху постмодерна. Помогать в этом деле и разбираться с яркими поэтическими образами будет ходячая метафора и человек, который видел себя в гробу. Хаски на прошлой неделе, кстати, выпустил трек «Сколько стоит слава» – можно расценить как заблаговременную пикировку со своим рэп-коллегой.