В Нижнем пройдет первый (!) музыкальный фестиваль детских блогеров

В программе хиты «Флексим», «Кибер PARTY» и «В кедах по галактике» от 15-летней SteshOK (Стефания Давыдова), известной также по перевоспитательному шоу «Чадо из ада», где из баловней делают «золотых» отроков. Один из главных хедлайнеров феста — участница шоу «Голос. Дети» и ведущая «СТС Kids» Тая Скоморохова (+ респекты от Валерия Меладзе как отдельное достижение). Также в лайнапе выступление проекта «Без игрушек» (Аня Гранина, Кира Колбасова, Ксюша Таранец), главный бэнгер юного поп-трио «Сердечки», судя по статистике, украл сердечки по меньшей мере 10 млн человек.