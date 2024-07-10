В Нижнем пройдет первый (!) музыкальный фестиваль детских блогеров

Поколение альфа, видимо, будет вполне искренне ждать дня знаний в этом году. 1-го сентября в город съедутся все их краши, например, Тая Скоморохова («Голос. Дети»), Женяша, SteshOK. 1,56/1,84/3,92 млн подписчиков на youtube, на всякий случай.
В программе хиты «Флексим», «Кибер PARTY» и «В кедах по галактике» от 15-летней SteshOK (Стефания Давыдова), известной также по перевоспитательному шоу «Чадо из ада», где из баловней делают «золотых» отроков. Один из главных хедлайнеров феста — участница шоу «Голос. Дети» и ведущая «СТС Kids» Тая Скоморохова (+ респекты от Валерия Меладзе как отдельное достижение). Также в лайнапе выступление проекта «Без игрушек» (Аня Гранина, Кира Колбасова, Ксюша Таранец), главный бэнгер юного поп-трио «Сердечки», судя по статистике, украл сердечки по меньшей мере 10 млн человек.
Все участники фестиваля:
STESHOK
ЖЕНЯША
ТАЯ СКОМОРОХОВА
БЕЗ ИГРУШЕК
NIKA TUSY
LERA TUSY
SUPER SOFI
ALISA ZAKON
ARTUR CASH
КСЮ КСЮ
ANJELINA
Кроме шоу, автографов и фотосессий организаторы обещают подарки от партнеров.
Где: Milo Concert Hall
Когда: 1 сентября
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