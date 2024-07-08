ATL, Ваня Дмитриенко, Антоха MC, Пика и не только: «Пари Фест» дополнил свой лайнап сразу 10 артистами

ATL – главный рэп-мифолог, который успешно смешивает мрачный хип-хоп, кислотный хаус и поп-музыку. Ваня Дмитриенко – звезда романтической поп-музыки, взорвавший индустрию треком «Венера-Юпитер» (и не говорите, что не подпевали). Антоха МС – самый позитивный и уютный (даже в дуэте со Славой КПСС) отечественный мультижанровый музыкант. Еще будет Biicla – герой отечественной электронной сцены с очень выверенным звуком (треки со Slava Marlow, Dose, ANIKV и два выступление на Lollapalooza). Стоит отдельно отметить также экстравагантных Lovanda – электронный дуэт, который соединил почти все — нео-поп, хип-хоп, диско, r&b, хаус, джаз.