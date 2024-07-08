ATL, Ваня Дмитриенко, Антоха MC, Пика и не только: «Пари Фест» дополнил свой лайнап сразу 10 артистами

Помимо музыкального шоу обещают фуд-корт от локальных гастропроектов, арт-программу, спортивные ивенты, авиаперформанс и соревнования по брейкингу.
ATL – главный рэп-мифолог, который успешно смешивает мрачный хип-хоп, кислотный хаус и поп-музыку. Ваня Дмитриенко – звезда романтической поп-музыки, взорвавший индустрию треком «Венера-Юпитер» (и не говорите, что не подпевали). Антоха МС – самый позитивный и уютный (даже в дуэте со Славой КПСС) отечественный мультижанровый музыкант. Еще будет Biicla – герой отечественной электронной сцены с очень выверенным звуком (треки со Slava Marlow, Dose, ANIKV и два выступление на Lollapalooza). Стоит отдельно отметить также экстравагантных Lovanda – электронный дуэт, который соединил почти все — нео-поп, хип-хоп, диско, r&b, хаус, джаз.
Полный список артистов второй волны:
- ATL
- Ваня Дмитриенко
- Антоха MC
- Biicla
- Lovanda
- Polovinka
- Пика
- Monoplay
- Isentie (RML)
- DJ Chensky
Также на фестивале выступят Therr Maitz, PHARAOH, Uma2rman с камерным оркестром, BUSHIDO ZHO, Кассета, НЕДРЫ, THE DAWLESS, Станция метро Горьковская, LAVBLAST и Kazak.
Подробнее о фестивале здесь.
Когда: 24 августа
Где: стадион «Нижний Новгород», Стрелка
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