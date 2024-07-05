Посмотри-посмотри, у саундпродюсера «Станции метро Горьковской» вышел EP

Я постоянно слежу за музыкантами на нижегородской сцене, пытаюсь найти каких-то новеньких ребят. В прошлом году мне повезло, и мы сконнектились с Ришей. Мне понравилось, как она поет, у нее очень специфичный фолковый вокал.

На тот момент я только-только начинал входить в процесс постоянного написания музла, и мы с ней попробовали записать первый трек, он получился неплох, я его немного доработал и вышли «Чувства». Трек хорошо разлетелся по соцсетям, и это было сто процентное попадание друг в друга: получилось ее звучание сохранить и мой танцевальный вайб передать.