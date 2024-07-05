Посмотри-посмотри, у саундпродюсера «Станции метро Горьковской» вышел EP

Лауреат премии «ТОП 50» DJ Kras совместно с нижегородской певицей Risha выпустил пластинку «Посмотри». Внутри — мощный синтез танцевальной электроники и фольклорных мотивов. Мини-интервью о мини-альбоме с Сашей Красовым.
Я постоянно слежу за музыкантами на нижегородской сцене, пытаюсь найти каких-то новеньких ребят. В прошлом году мне повезло, и мы сконнектились с Ришей. Мне понравилось, как она поет, у нее очень специфичный фолковый вокал.
На тот момент я только-только начинал входить в процесс постоянного написания музла, и мы с ней попробовали записать первый трек, он получился неплох, я его немного доработал и вышли «Чувства». Трек хорошо разлетелся по соцсетям, и это было сто процентное попадание друг в друга: получилось ее звучание сохранить и мой танцевальный вайб передать.
Потом начали разговаривать по поводу того, чтобы сделать какую-то коллаборацию не в виде релиза, а чего-то большего и начали просто писать треки, и случился «Посмотри».
Не могу сказать, что я вкладывал что-то эмоциональное или концептуальное в этот релиз, но если слушать треки в хронологическом порядке, то проступает градиент из светлого в темное. «Посмотри» — он такой летний, дневной, про легкость, «Солнце» более лиричный, а завершающий трек «Красный свет» уже чисто про потанцевать и оторваться в ночи.
Сейчас я готовлю сингл и в августе будет компиляция ремиксов на «Чувства» от нижегородских саунд-продюсеров, в том числе и от участников «Станции метро Горьковская». Вообще сейчас плотно сажусь за работу. Будет много музла.
Послушать релиз можно здесь.
Текст: Тимофей Макаров
Фото: архив героя
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