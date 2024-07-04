Бутман, Крамер, Притула, космический и дворовый джаз: программа фестиваля «Осень в Швейцарии. Золотая коллекция»

Фестиваль пройдет с 20 июля по 26 октября в Нижнем Новгороде. Основные концерты запланированы на 6, 7 и 8 сентября. В эти дни в парк «Швейцария» приедет много музыкантов со всей страны и, конечно, идейный вдохновитель мероприятия, заслуженный артист Российской Федерации Игорь Бутман.