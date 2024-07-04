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Бутман, Крамер, Притула, космический и дворовый джаз: программа фестиваля «Осень в Швейцарии. Золотая коллекция»

16 музыкальных, образовательных и развлекательных мероприятий. 178 музыкантов и 23 коллектива. Около 143 тысяч потенциальных гостей. Команда парка «Швейцария» презентовала программу второго фестиваля «Осень в Швейцарии. Золотая коллекция». Делимся ею с вами.

Фестиваль пройдет с 20 июля по 26 октября в Нижнем Новгороде. Основные концерты запланированы на 6, 7 и 8 сентября. В эти дни в парк «Швейцария» приедет много музыкантов со всей страны и, конечно, идейный вдохновитель мероприятия, заслуженный артист Российской Федерации Игорь Бутман. 

20 июля
Музыкально-танцевальный вечер-концерт «Танцуй, джаз!»

27 июля
Концерты группы Low Kick collective в «Планетарии 1»

10 августа
Авторская экскурсия «Джаз от Горького до Нижнего» (впервые в Нижнем!)

17 августа
«Дворовый джаз» и «Джаз пикник»

23 августа
Концерт джазового трио Вячеслава Золотовского «В3» в «Планетарии 1»

31 августа
Концерт «Космический джаз» нижегородской группы Parolibre в «Планетарии 1»

C 1 по 30 сентября
Выставка с сенсационными фотографиями и фактами, связанными с историей нижегородского джаза и парка «Швейцария»

6 сентября
Юмористический джаз, хедлайнер: Даниил Крамер

7 сентября
Женский джаз-вокал, хедлайнер: Фантине Притула

8 сентября
Классический оркестровый джаз, хедлайнер: Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр (первые гастроли, посвященные 25-летию коллектива!)

10 сентября
Детская экскурсия на Завод музыкальных инструментов Гончарова

20 сентября
Программа «Афро джаз» в «Планетарии 1»

5 октября
Музыкально-литературный проект «Джаз и поэзия»

12 октября
Мастер-класс по джаз-вокалу Татьяны Гуляевой

18 октября
Встреча-лекция «Давайте знакомиться, я джазовый оркестр!»

26 октября
Встреча-беседа «История джаза в лицах, фактах, событиях»

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