Григорий RITN Николаев

Либо футбол, либо музыка. Я учился в техникуме в Мончегорске на электрика. С учебой не складывалось, и моя мама запретила ходить мне на тренировки, пока я не поправлю оценки. Чтобы не сойти с ума в четырех стенах от зубрежки, я должен был переключиться на что-то другое и попросил своего одногруппника показать, как работает программа, в которой он записывал рэп. Я проникся процессом и решил подробнее изучить софт.

Получил первую поддержку от Matisse & Sadko на радио Record, и меня забрали в армию. Потерял год как музыкант, но приобрел жизненный опыт. Женюсь, появляются дети, устраиваюсь на официальную работу, но продолжаю писать музыку по ночам, когда весь дом спит. Маленькими шажками добираюсь до нижегородского лейбла Snippet Recordings, которым владеют ребята из Going Deeper.

Поставил на рабочий стол фотографию с Don Diablo, а через два месяца выпускаюсь на его лейбле. Помню, мне звонит Женя из Going Deeper и говорит, что наш трек выйдет на лейбле Hexagon. Я тогда не мог поверить в произошедшее. Так начался проект RITN, и все благодаря музыке.

Собираю вещи и переезжаю в Нижний. Начинаю медленно обживаться, работать, при этом не оставляю музыку, потому что на тот момент это мой спасательный круг. Вот так и живу: просыпаюсь – музыка, ложусь спать – музыка, иногда не ложусь, потому что музыка, и так каждый день, мой личный день сурка, от которого я получаю удовольствие.

Самое интересное: никогда в жизни бы не подумал, что буду зарабатывать на своей музыке. Сейчас все идет как надо. Я наконец-то нашел свое место. Просто работаю и двигаюсь вперед.