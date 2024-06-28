Григорий RITN Николаев

Треки этого саунд-продюсера публикуют на европейских лейблах, а в его группе поддержки такие громкие имена, как Дипло (диджей из Лос-Анджелеса и обладатель «Грэмми»!), Мартин Гаррикс (всемирно известный голландский электронный артист) и Диллон Фрэнсис (родоначальник замедленного хауса). О волшебном превращении из электрика в электронщика, переезде в Нижний и рождении новой музыки из привычного EDM – в интервью для «НН.Собака.ru».
Либо футбол, либо музыка. Я учился в техникуме в Мончегорске на электрика. С учебой не складывалось, и моя мама запретила ходить мне на тренировки, пока я не поправлю оценки. Чтобы не сойти с ума в четырех стенах от зубрежки, я должен был переключиться на что-то другое и попросил своего одногруппника показать, как работает программа, в которой он записывал рэп. Я проникся процессом и решил подробнее изучить софт.
Получил первую поддержку от Matisse & Sadko на радио Record, и меня забрали в армию. Потерял год как музыкант, но приобрел жизненный опыт. Женюсь, появляются дети, устраиваюсь на официальную работу, но продолжаю писать музыку по ночам, когда весь дом спит. Маленькими шажками добираюсь до нижегородского лейбла Snippet Recordings, которым владеют ребята из Going Deeper.
Поставил на рабочий стол фотографию с Don Diablo, а через два месяца выпускаюсь на его лейбле. Помню, мне звонит Женя из Going Deeper и говорит, что наш трек выйдет на лейбле Hexagon. Я тогда не мог поверить в произошедшее. Так начался проект RITN, и все благодаря музыке.
Собираю вещи и переезжаю в Нижний. Начинаю медленно обживаться, работать, при этом не оставляю музыку, потому что на тот момент это мой спасательный круг. Вот так и живу: просыпаюсь – музыка, ложусь спать – музыка, иногда не ложусь, потому что музыка, и так каждый день, мой личный день сурка, от которого я получаю удовольствие.
Самое интересное: никогда в жизни бы не подумал, что буду зарабатывать на своей музыке. Сейчас все идет как надо. Я наконец-то нашел свое место. Просто работаю и двигаюсь вперед.
Нужно постоянно делать хорошую музыку. Не останавливаться, одно рождает другое. Например, я готовил сольный трек на лейбл Hexagon. Он вышел, и его начали играть французы из окружения DJ Snake. После этого мне написал голландский саунд-продюсер Moksi и предложил поучаствовать в создании ремикса на его альбом. Скинул мне материалы для трека, и я начал работать над ним. Я отправил первую версию, и он сразу ее утвердил. Потом мы сделали коллаборацию, которая позже попала на его альбом.
Нам респектуют Дипло и Диллон Фрэнсис. Отчетливо помню этот момент. Мы тогда работали с Byor над совместным треком и получили сообщения поддержки от людей, которыми мы восхищаемся. Я был в шоке. У меня мурашки по всему телу. Потом мы увидели, что Мартин Гаррикс поставил наш трек в своем радиошоу и наступает сумасшедшая эйфория. На самом деле такие моменты меня спасали, потому что, когда я переехал, у меня была депрессия, не знал, что делать, как справляться с навалившимися обязанностями, и когда тебе пишут люди такого уровня – значит я все делаю правильно.
Не хочу ограничивать себя жанрами. Я начал свой музыкальный путь с EDM, но это не значит, что я зациклился на одном звуке. До сих пор пишу танцевальную электронику, но прямую бочку не послушаешь, когда тебе грустно или плохо. Мне нравится интересная и интригующая мелодия.
Текст: Тимофей Макаров
Фото: Тата Земскова
Стиль: Алина Ретюхина
Одежда: ammowrld_store
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