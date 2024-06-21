Евгений Байбик с командой Volga Champ: «Мы долго жили с ощущением, что все важное происходит только в Москве и Питере»

Благодаря фестивалю Volga Champ Нижний превратился в одну из мировых столиц танца. А в России появился новый вид туризма – танцевальный. Когда трио Глеба Пернаткина, Евгения и Юлии Байбик только стартовало на Стрелке, все сомневались, что сюда хоть кто-нибудь приедет. Но приехал весь мир. Восемь стран, 10 тысяч человек.
Мы долго жили с ощущением, что все важное происходит только в Москве и Питере. Поэтому в 2014 году принципиально начали делать чемпионат в НН, там, где мы стали теми, кем стали. Мы любим Нижний.
Феномен Volga Champ в том, что мы всю планету заставили поверить, что события мирового уровня можно делать в провинции, в городе, название которого даже трудно выговорить. Про Волгу знают везде. Мы проводники и популяризаторы провинции. «Интервалы», «Место» и Volga Champ влияют на культурный код не только отдельного города, но и всей России.
В прошлом году первые места забрали нижегородская команда «Подруги» с хореографом Соней Мисник и казанская Kingstep с хореографами Алиной Бариловой и Сашей Царевым. А номинации «соло» взял Mate Ninja, единственный, кто побеждал на Volga Champ трижды. По его выступлению сразу понятно, что такое – делиться. Эти танцоры делают шоу очень высокого уровня, и мы гордимся, что это происходит на нашей сцене.
У нас нет места нездоровой конкуренции и достигаторству. Ты приезжаешь туда, где можно отпраздновать танец, показать, что ты умеешь и любишь.
Танец – сложная субстанция на стыке спорта и искусства. Некоторых смущает слово «чемпионат» своей состязательностью. Мы взяли его, чтобы быть ближе к людям. Зато когда они приезжают, сразу понимают, что здесь не бьются, а делятся. Этим танец отличается от спорта, самовыражение выше победы и рекорда.
Нельзя сказать, что какие-то стили сегодня особенно популярны. Танец сейчас очень сложносочиненный. Но, совершенно точно, у российской школы есть свой почерк, за последние пять лет мы набрали интересную форму. Контемпорари в России сильно отличается от контемпорари, например, в Нидерландах.
Наш танец как вода – он постоянно меняется. Россия умеет круто работать с почерком движения.
Всем есть что сказать про музыку и спорт. Но прежде обыватель ничего не мог сказать про танец. Ну, дрыгаются – лишь бы не курили. К танцу не относились серьезно. Любой назовет 30 рандомных музыкантов, но мало кто вспомнит больше пяти великих танцоров. В этом плане можно сказать, что проект «Танцы» внес феноменальный вклад в развитие танцевальной культуры. Вывел танец на уровень диванных критиков.
Танцевальный Олимп еще только формируется. После победы у нас Мате написал, что чувствовал себя так, словно взял «Грэмми». Аню Тарасенко тоже в основном знают по «Волге». Сейчас нет проекта, на котором можно было бы более резонансно победить или проиграть.
Недовольные и критики будут всегда. Черный пиар – обратная сторона роста. Но у нас есть одна большая любовь на всех – танец. На «Волгу» приезжают по любви. Здесь ее действительно много. Можно за один приезд сюда понять, чем живет комьюнити, что происходит в мире танца. И перерабатывать эту информацию год.
Главный редактор журнала: Алена Зобова
Текст: Катерина Смирнова
Директор по фотографии: Юлия Зудилина
Фото: Татьяна Макарова
Стиль: Мария Мужжухина
Студия: 100%ART
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