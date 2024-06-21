Евгений Байбик с командой Volga Champ: «Мы долго жили с ощущением, что все важное происходит только в Москве и Питере»

Мы долго жили с ощущением, что все важное происходит только в Москве и Питере. Поэтому в 2014 году принципиально начали делать чемпионат в НН, там, где мы стали теми, кем стали. Мы любим Нижний.

Феномен Volga Champ в том, что мы всю планету заставили поверить, что события мирового уровня можно делать в провинции, в городе, название которого даже трудно выговорить. Про Волгу знают везде. Мы проводники и популяризаторы провинции. «Интервалы», «Место» и Volga Champ влияют на культурный код не только отдельного города, но и всей России.

В прошлом году первые места забрали нижегородская команда «Подруги» с хореографом Соней Мисник и казанская Kingstep с хореографами Алиной Бариловой и Сашей Царевым. А номинации «соло» взял Mate Ninja, единственный, кто побеждал на Volga Champ трижды. По его выступлению сразу понятно, что такое – делиться. Эти танцоры делают шоу очень высокого уровня, и мы гордимся, что это происходит на нашей сцене.

У нас нет места нездоровой конкуренции и достигаторству. Ты приезжаешь туда, где можно отпраздновать танец, показать, что ты умеешь и любишь.