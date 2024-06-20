Узнали имена хедлайнеров большого опен эйра РИТМ у подножия кремля

Под номером один в афише фестиваля значится легендарный KASHIN, основатель столь же легендарного House of Rap, автор хитов Чувствую тебя и ремикса на Сamry 3.5.

Даня CAMZNAEW и DJ KRAS, с этой недели официально самые знаменитые нижегородцы, мощно представят творческое объединение «Станция метро Горьковская».

Кроме того заявлен сет резидента РАШН СТАИЛ и троекратного участника AFP GAMBINO SOUND MACHINE.

Хедлайнеры феста:

KASHIN

DJ KRAS

GAMBINO SOUND MACHINE

CAMZNAEW

EDMN