18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Узнали имена хедлайнеров большого опен эйра РИТМ у подножия кремля

Там и рейв-ветераны, и лауреаты нашего «ТОП 50» из «Станции метро Горьковская». Организаторы обещают специальное световое шоу и расширенный лайнап.

Под номером один в афише фестиваля значится легендарный KASHIN, основатель столь же легендарного House of Rap, автор хитов Чувствую тебя и ремикса на Сamry 3.5.

Даня CAMZNAEW и DJ KRAS, с этой недели официально самые знаменитые нижегородцы, мощно представят творческое объединение «Станция метро Горьковская».

Кроме того заявлен сет резидента РАШН СТАИЛ и троекратного участника AFP GAMBINO SOUND MACHINE.

Хедлайнеры феста:

  • KASHIN
  • DJ KRAS
  • GAMBINO SOUND MACHINE
  • CAMZNAEW
  • EDMN

Где: Зеленский съезд, 8 (паркинг Milo Club)
Когда: 29 июня

  
Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: