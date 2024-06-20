Узнали имена хедлайнеров большого опен эйра РИТМ у подножия кремля

Там и рейв-ветераны, и лауреаты нашего «ТОП 50» из «Станции метро Горьковская». Организаторы обещают специальное световое шоу и расширенный лайнап.
Под номером один в афише фестиваля значится легендарный KASHIN, основатель столь же легендарного House of Rap, автор хитов Чувствую тебя и ремикса на Сamry 3.5.
Даня CAMZNAEW и DJ KRAS, с этой недели официально самые знаменитые нижегородцы, мощно представят творческое объединение «Станция метро Горьковская».
Кроме того заявлен сет резидента РАШН СТАИЛ и троекратного участника AFP GAMBINO SOUND MACHINE.
Хедлайнеры феста:
- KASHIN
- DJ KRAS
- GAMBINO SOUND MACHINE
- CAMZNAEW
- EDMN
Где: Зеленский съезд, 8 (паркинг Milo Club)
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