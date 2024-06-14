«НН.Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Музыка и шоу»

17 июня состоится церемония награждения премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2024. В Пакгаузах на Стрелке соберутся актеры, режиссеры, продюсеры, музыканты, ученые, филантропы, дизайнеры, художники, писатели, музыканты, спортсмены, предприниматели. Это будет масштабно и красиво — все как на вечеринках, концертах, котестах героев номинации «Музыка и шоу». Людей, без которых Нижний наверняка не был бы настолько движовым.