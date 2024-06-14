«НН.Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Музыка и шоу»

17 июня состоится церемония награждения премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2024. В Пакгаузах на Стрелке соберутся актеры, режиссеры, продюсеры, музыканты, ученые, филантропы, дизайнеры, художники, писатели, музыканты, спортсмены, предприниматели. Это будет масштабно и красиво — все как на вечеринках, концертах, котестах героев номинации «Музыка и шоу». Людей, без которых Нижний наверняка не был бы настолько движовым.
Станция Метро «Горьковская»
На фото: Даня Никитин, Макс Буяков, Антон Бардин, Александр Красов, Илья Шутихин
Григорий RITN Николаев
Саунд-продюсер
Евгений Байбик с командой Volga Champ
На фото слева направо: Глеб Пернаткин, Юлия и Евгений Байбик
Даня Никитин Camznaew
Диджей
Хор ННГУ им. Н.И. Лобачевского
Эрнест Соколов
Концертный директор фестиваля молодого искусства «Таврида.АРТ», организатор шоу на главных сценах страны и селебрити-менеджер
«НН.Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2024:
Генерального партнера — клинику «САДКО»
Титульного партнера — ресторан-лабораторию «Лаборатория Вкуса»
Официального партнера — VOYAH Автолига
Партнеров — инвестиционную компанию «БКС Мир Инвестиций», оптику «Кронос», компанию «Стрелка кофе»
Ивент-партнера — агентство «РЕЙТИНГ»
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