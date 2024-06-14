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Музыка

«НН.Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Музыка и шоу»

17 июня состоится церемония награждения премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2024. В Пакгаузах на Стрелке соберутся актеры, режиссеры, продюсеры, музыканты, ученые, филантропы, дизайнеры, художники, писатели, музыканты, спортсмены, предприниматели. Это будет масштабно и красиво — все как на вечеринках, концертах, котестах героев номинации «Музыка и шоу». Людей, без которых Нижний наверняка не был бы настолько движовым.

Станция Метро «Горьковская» На фото: Даня Никитин, Макс Буяков, Антон Бардин, Александр Красов, Илья Шутихин
Артем Репин

Станция Метро «Горьковская»

На фото: Даня Никитин, Макс Буяков, Антон Бардин, Александр Красов, Илья Шутихин

Григорий RITN Николаев Саунд-продюсер
Тата Земскова

Григорий RITN Николаев

Саунд-продюсер

Евгений Байбик с командой Volga Champ На фото слева направо: Глеб Пернаткин, Юлия и Евгений Байбик
Татьяна Макарова

Евгений Байбик с командой Volga Champ

На фото слева направо: Глеб Пернаткин, Юлия и Евгений Байбик

Даня Никитин Camznaew Диджей

Даня Никитин Camznaew

Диджей

Хор ННГУ им. Н.И. Лобачевского
Игорь Иванов

Хор ННГУ им. Н.И. Лобачевского

Эрнест Соколов Концертный директор фестиваля молодого искусства «Таврида.АРТ», организатор шоу на главных сценах страны и селебрити-менеджер
Арина Федотова

Эрнест Соколов

Концертный директор фестиваля молодого искусства «Таврида.АРТ», организатор шоу на главных сценах страны и селебрити-менеджер

«НН.Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2024:

Генерального партнера — клинику «САДКО»

Титульного партнера — ресторан-лабораторию «Лаборатория Вкуса»

Официального партнера — VOYAH Автолига

Партнеров — инвестиционную компанию «БКС Мир Инвестиций», оптику «Кронос», компанию «Стрелка кофе»

Ивент-партнера — агентство «РЕЙТИНГ»

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Теги:
топ50нн'24

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