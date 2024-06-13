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Музыка

«Мэкки-Нож» и «Счастливый конец»: финал «Стрелки»-2024

16 июня в Пакгаузах пройдет заключительный концерт Международного фестиваля искусств «Стрелка». Он будет посвящен творчеству Курта Вайля, который виртуозно сочетал элементы классической и популярной музыки, джаза и кабаре. Среди исполнителей солисты Нижегородского театра оперы и балета и оркестр La Voce Strumentale под управлением дирижера из Франции Клемана Нонсье.

В программе:

  • Отдельные зонги «Трехгрошовой оперы». Это одно из самых известных сочинений композитора, написанное в сотрудничестве с драматургом Бертольтом Брехтом. Арии из нее (например, «Баллада о Мэкки-Ноже») стали классикой мирового музыкального репертуара.
  • «Мария Галанте». Опера, созданная на основе новеллы французского драматурга Жака Деваля.
  • Мюзикл «Счастливый конец».

Исполнители: 

  • Наталия Ляскова (меццо-сопрано)
  • Константин Сучков (баритон)
  • Карина Хэрунц (меццо-сопрано)
  • Татьяна Иващенко (сопрано)
  • Мария Калинина (сопрано)
  • Сергей Писарев (тенор)
  • Тигрий Бажакин (баритон)
  • Валерия Горбунова (меццо-сопрано)
  • Нижегородский оркестр La Voce Strumentale под управлением дирижера Клемана Нонсьё

Курт Вайль (1900-1950) — немецкий композитор, чья музыка оказала огромное влияние на развитие театрального и музыкального искусства XX века. Произведения Вайла — это острые социальные комментарии и глубокие эмоциональные переживания, поэтому они актуальны всегда.

Композиции маэстро исполняли Фрэнк Синатра и Элла Фицджеральд, а его сотрудничество с Бертольтом Брехтом подарило миру такие шедевры, как «Трехгрошовая опера» и «Восхождение и падение города Махагони».

Фото: предоставлено организатором

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