«Мэкки-Нож» и «Счастливый конец»: финал «Стрелки»-2024

Курт Вайль (1900-1950) — немецкий композитор, чья музыка оказала огромное влияние на развитие театрального и музыкального искусства XX века. Произведения Вайла — это острые социальные комментарии и глубокие эмоциональные переживания, поэтому они актуальны всегда.

Композиции маэстро исполняли Фрэнк Синатра и Элла Фицджеральд, а его сотрудничество с Бертольтом Брехтом подарило миру такие шедевры, как «Трехгрошовая опера» и «Восхождение и падение города Махагони».