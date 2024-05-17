Глеб Андрианов: «Искусство нужно людям, чтобы не совершать ошибок в жизни»

Вы как-то признавались в любви к электронной музыке, при этом в альбоме CINEMATICA преобладает оркестровая. Почему?

Меня вдохновляют эксперименты. Могу бесконечно пробовать разные формы и стили. В альбоме можно найти несколько треков с электронной музыкой и у меня есть релизы с электронными музыкантами. Умею, практикую.

Вы же в Нижнем не первый раз? Как программу принимают в разных городах?

Меня очень вдохновляют выступления в разных городах. Много раз бывал в Нижнем, в прошлом году выступали на Курильских островах. Сняли там небольшой фильм про путешествия творческих людей по местам силы России. Об их влиянии на людей искусства. 10 дней мы ездили по локациям и записали несколько концертных историй. Музыка соединяется с природой очень впечатляюще. Фильм выйдет в этом году.

В чем смысл вашей музыки?

У каждой музыки своя история, композитор рассказывает ее с помощью концепции и исполнителей, благодаря этому каждое произведение имеет свое дыхание. Например, CINEMATICA про поиски себя в легендарном кино, отсюда и определенные инструменты. А сейчас я работаю с более современными мотивами. Я в потоке событий: концерты, мероприятия, идеи, новая музыка, еще несколько фильмов. Стратегическая цель – сделать все это наиболее интересным образом. Глобальная цель – быть честным по отношению к себе и музыке. Музыка не терпит лжи.