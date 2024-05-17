Глеб Андрианов: «Искусство нужно людям, чтобы не совершать ошибок в жизни»

Четыре скрипки, два альта, две виолончели, контрабас, ударные, рояль и музыкальные темы из «Гарри Поттера», «Звездных войн», «Матрицы», «Властелина колец», «Дюны» с перформансом от звезд шоу «Танцы на ТНТ». Композитор Глеб Андрианов рассказывает о местах силы, инсайтах после 30 и о том, как звучит лето, накануне концерта CINEMATICA ORCHESTRA в Нижнем Новгороде.
Вы как-то признавались в любви к электронной музыке, при этом в альбоме CINEMATICA преобладает оркестровая. Почему?
Меня вдохновляют эксперименты. Могу бесконечно пробовать разные формы и стили. В альбоме можно найти несколько треков с электронной музыкой и у меня есть релизы с электронными музыкантами. Умею, практикую.
Вы же в Нижнем не первый раз? Как программу принимают в разных городах?
Меня очень вдохновляют выступления в разных городах. Много раз бывал в Нижнем, в прошлом году выступали на Курильских островах. Сняли там небольшой фильм про путешествия творческих людей по местам силы России. Об их влиянии на людей искусства. 10 дней мы ездили по локациям и записали несколько концертных историй. Музыка соединяется с природой очень впечатляюще. Фильм выйдет в этом году.
В чем смысл вашей музыки?
У каждой музыки своя история, композитор рассказывает ее с помощью концепции и исполнителей, благодаря этому каждое произведение имеет свое дыхание. Например, CINEMATICA про поиски себя в легендарном кино, отсюда и определенные инструменты. А сейчас я работаю с более современными мотивами. Я в потоке событий: концерты, мероприятия, идеи, новая музыка, еще несколько фильмов. Стратегическая цель – сделать все это наиболее интересным образом. Глобальная цель – быть честным по отношению к себе и музыке. Музыка не терпит лжи.
С какого возраста стоит начинать учить детей музыке, чтобы не было дергающегося глаза при виде тетради по сольфеджио?
С любого, хоть с яслей. Есть много исследований, которые доказывают влияние музыки на формирование восприятия мира человеком. Главное, чтобы это был не принудительный процесс, а по любви, тогда и будет гармония.
Что делать людям, которые после 30 лет поняли, что музыка им необходима?
Это прекрасно, что поняли, я и сам как раз такой человек. Музыка профессионально вошла в мою жизнь после 20 лет, до этого я занимался ей как любитель. Сейчас такое ресурсное время, прямо из дома можно изучать дисциплины, за которыми раньше нужно было ехать в большой город. Бери и делай!
Дайте советы начинающим композиторам.
Не бойтесь нового. Не бойтесь совершать ошибки. Учитесь как можно больше, образование – самый ценный ресурс, неважно, творческий вы человек или нет.
Что вы сейчас читаете?
Закончил читать биографию Олега Каравайчука. Начал углубляться в «Анатомию музыки», помогает. Время от времени читаю журналы «Сеанс», очень нравится.
Что играет в наушниках у Глеба Андрианова?
Там много чего можно услышать. Бывают даже периоды тишины, когда я сам пишу музыку. Чтобы ничего случайно не скопировать. Вам кажется, что это вы только что придумали, а это мозг вас обманывает – вдохновился другими работами. Это нормально. Иногда, наоборот, музыка выступает помощником, чтобы переместиться в нужное состояние – самый быстрый вид искусства, который человек воспринимает сразу.
Перед началом лета хотим узнать, как оно звучит для вас?
Хотелось бы, чтобы это было жужжание букашек, свист птиц, шум реки и ветер в листве. Но в Москве оно звучит иначе. Хотя все равно «оркестрово».
О чем вы мечтаете?
Мечтаю о том, чтобы получалось совершать меньше ошибок в жизни, не в творчестве. В творчестве ошибки допустимы, а в жизни бывают необратимы. Для этого нам и нужно искусство.
Текст: Анастасия Шаркова
Фото: архив героя
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