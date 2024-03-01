Концерт «Виват, гобой!» в нижегородской Филармонии

7 городов и более 14 тыс. зрителей: вспоминаем, как прошли новогодние гастроли Нижегородской филармонии. Оркестр Нижегородской филармонии вернулся с гастролей по Китаю. Чанша, Баоцзин, Чэньчжоу, Юэян, Чжучжоу, Чэньчжоу, Тяньцзинь услышали пять разных программ.

За 24 дня симфонический оркестр провел 12 (!) концертов. В их исполнении звучала музыка из балетов Чайковского «Щелкунчик» и «Лебединое озеро», вальсы, польки и танцевальные миниатюры Штрауса, симфонические «хиты» Хачатуряна, Бородина, Глинки и Оффенбаха.







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Фото: архив редакции