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Музыка

Концерт «Виват, гобой!» в нижегородской Филармонии

В предстоящий уикенд будем слушать лиричный и сказочный гобой. В программе: работы композиторов разных эпох и стран. 

 

2 марта

Время: 18:30

Место: Кремль, корпус 2

 

В этот вечер на сцене — Алексей Коноплянников, Федор Освер, лауреат премии Международного конкурса имени Чайковского, Иван Тинибеков, Екатерина Метелева, Елизавета Селезнева и симфонический оркестр.  

За дирижерским пультом — Владимир Добровольский. 

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7 городов и более 14 тыс. зрителей: вспоминаем, как прошли новогодние гастроли Нижегородской филармонии. Оркестр Нижегородской филармонии вернулся с гастролей по Китаю. Чанша, Баоцзин,  Чэньчжоу, Юэян, Чжучжоу, Чэньчжоу, Тяньцзинь услышали пять разных программ. 

За 24 дня симфонический оркестр провел 12 (!) концертов. В их исполнении звучала музыка из балетов Чайковского «Щелкунчик» и «Лебединое озеро», вальсы, польки и танцевальные миниатюры Штрауса, симфонические «хиты» Хачатуряна, Бородина, Глинки и Оффенбаха.



 

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Фото: архив редакции

 

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