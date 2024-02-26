Теодор Курентзис в Пакгаузах

Вместе с оркестром La Voce Strumentale и солистами: Венерой Гимадиевой, Марией Калининой и Яной Дьяковой маэстро представит уникальную программу, в которой соединятся классическая и современная музыка.

Теодор Курентзис — создатель и художественный руководитель оркестра и хора musicAeterna и худрук Дягилевского фестиваля.

Он учился в Петербурге в классе Ильи Мусина — легендарного учителя Валерия Гергиева, Юрия Темирканова, Мариса Янсонса и еще десятка дирижеров-звезд.