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Музыка

Теодор Курентзис в Пакгаузах

23 марта в Нижнем выступит один из лучших мировых дирижеров, лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска» — Теодор Курентзис с оркестром La Voce Strumentale.

 

23 марта

Время: 19:00

Место: «Пакгаузы», улица Стрелка, 21Ж

 

Вместе с оркестром La Voce Strumentale и солистами: Венерой Гимадиевой, Марией Калининой и Яной Дьяковой маэстро представит уникальную программу, в которой соединятся классическая и современная музыка.

Теодор Курентзис — создатель и художественный руководитель оркестра и хора musicAeterna и худрук Дягилевского фестиваля.

Он учился в Петербурге в классе Ильи Мусина — легендарного учителя Валерия Гергиева, Юрия Темирканова, Мариса Янсонса и еще десятка дирижеров-звезд. 

«У меня было много одаренных учеников и только один гений», — говорил Илья Мусин о Курентзисе.

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Фото: Пресс-служба Дома Радио / musicaeterna.org

 

 

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