Теодор Курентзис в Пакгаузах

23 марта в Нижнем выступит один из лучших мировых дирижеров, лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска» — Теодор Курентзис с оркестром La Voce Strumentale.
23 марта
Время: 19:00
Место: «Пакгаузы», улица Стрелка, 21Ж
Вместе с оркестром La Voce Strumentale и солистами: Венерой Гимадиевой, Марией Калининой и Яной Дьяковой маэстро представит уникальную программу, в которой соединятся классическая и современная музыка.
Теодор Курентзис — создатель и художественный руководитель оркестра и хора musicAeterna и худрук Дягилевского фестиваля.
Он учился в Петербурге в классе Ильи Мусина — легендарного учителя Валерия Гергиева, Юрия Темирканова, Мариса Янсонса и еще десятка дирижеров-звезд.
12+
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Фото: Пресс-служба Дома Радио / musicaeterna.org
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