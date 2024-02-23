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Музыка

Где послушать орган в Нижнем? Рассказываем

В Нижнем пройдет концерт органной музыки «Диалог эпох». Программу произведений композиторов разных эпох представят нижегородские органистки.

 

2 марта

Время: 18:00

Место: Полтавский переулок, 10

 

 

В программе: Бах, Франк, Боэльман, Островая и Воинова.

Исполнительницы:

  • Алина Минаева — лауреат конкурса молодых музыкантов имени Кабалевского и лауреат фестиваля-конкурса органистов (Санкт-Петербург)
  • Ольга Агафонцева — лауреат и обладатель специального приза международного конкурса имени Немтина (Пермь), участница органной академии Vox organum (Сочи)

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Фото: unsplash

 

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