Где послушать орган в Нижнем? Рассказываем

В Нижнем пройдет концерт органной музыки «Диалог эпох». Программу произведений композиторов разных эпох представят нижегородские органистки.
2 марта
Время: 18:00
Место: Полтавский переулок, 10
В программе: Бах, Франк, Боэльман, Островая и Воинова.
Исполнительницы:
- Алина Минаева — лауреат конкурса молодых музыкантов имени Кабалевского и лауреат фестиваля-конкурса органистов (Санкт-Петербург)
- Ольга Агафонцева — лауреат и обладатель специального приза международного конкурса имени Немтина (Пермь), участница органной академии Vox organum (Сочи)
12+
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Фото: unsplash
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