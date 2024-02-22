Объявлен кастинг тысячи рок-музыкантов

Отбор музыкантов пройдет в два этапа. На этапе кастинга музыканту необходимо пройти онлайн-регистрацию на сайте проекта. Заявки принимаются в четырех категориях: вокалисты, барабанщики, гитаристы и бас-гитаристы. Для проверки данных онлайн-анкеты с каждым музыкантом свяжется куратор проекта и после подтверждения направит участнику отбора кастинг-задание – снять небольшое видео с исполнением заданной музыкальной композиции. Участвовать в отборе также могут группы или уже сыгранные музыкальные коллективы. Время на выполнение видео-задания ограничено.