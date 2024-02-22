Объявлен кастинг тысячи рок-музыкантов

Этим летом в Москве состоится масштабное шоу МЕГАРОК с участием тысячи музыкантов. Начинающие и известные артисты вместе на одной сцене исполнят мировые и отечественные рок-хиты. Принять участие в концерте смогут сольно вокалисты, барабанщики, гитаристы, бас-гитаристы и музыкальные группы из Нижнего Новгорода.
Отбор музыкантов пройдет в два этапа. На этапе кастинга музыканту необходимо пройти онлайн-регистрацию на сайте проекта. Заявки принимаются в четырех категориях: вокалисты, барабанщики, гитаристы и бас-гитаристы. Для проверки данных онлайн-анкеты с каждым музыкантом свяжется куратор проекта и после подтверждения направит участнику отбора кастинг-задание – снять небольшое видео с исполнением заданной музыкальной композиции. Участвовать в отборе также могут группы или уже сыгранные музыкальные коллективы. Время на выполнение видео-задания ограничено.
После успешного отбора на кастинге анкета музыканта публикуется на сайте МЕГАРОКА в разделе «Тысяча», и участник переходит на этап обучения. За каждым музыкантом закреплен персональный наставник, который помогает при изучении материала и подготовке к выступлению. Музыканты будут получать онлайн-видео с разборами композиций концертной программы, репетировать и создавать собственные отчетные ролики для обсуждения с наставниками.
Обучение МЕГАРОКА начнется уже 1 марта, а первые оффлайн-репетиции в группах по 50-80 человек состоятся в Москве и регионах страны в мае.
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Текст и фото: предоставлены организаторами конкурса
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