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Музыка

Этно-фьюжн концерт Тони Карапетяна в Нижнем

Тони Карапетян и Narek выступят в Нижнем с этно-фьюжн концертом. 24 февраля в 19:00 в центре культуры «Рекорд» слушаем армянский фольклор в авторской аранжировке.

 

24 февраля

Время: 19:00

Место: улица Пискунова 11/7

 

 

Впервые в Нижнем выступит этно-фьюжн проект Narek с традиционной армянской музыкой в современных авторских аранжировках в коллаборации с джазовым пианистом Тони Карапетяном.

Состав:

  • Нарек Геворкян — вокал
  • Олег Соломко — бас гитара
  • Виталий Эпов — ударная установка
  • Тони Карапетян — фортепьяно

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Редакция «НН.Собака.Ru» продолжает погружение в музыкальную индустрию города. На сей раз мы решили разобраться, как в Нижнем обстоят дела с джазом, и попросили писателя Артема Роганова побеседовать с создателем группы ProJazz.Group Тони Карапетяном, а заодно дать свою оценку происходящему.



 

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Фото: архив редакции


 

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