Этно-фьюжн концерт Тони Карапетяна в Нижнем

Тони Карапетян и Narek выступят в Нижнем с этно-фьюжн концертом. 24 февраля в 19:00 в центре культуры «Рекорд» слушаем армянский фольклор в авторской аранжировке.
24 февраля
Время: 19:00
Место: улица Пискунова 11/7
Впервые в Нижнем выступит этно-фьюжн проект Narek с традиционной армянской музыкой в современных авторских аранжировках в коллаборации с джазовым пианистом Тони Карапетяном.
Состав:
- Нарек Геворкян — вокал
- Олег Соломко — бас гитара
- Виталий Эпов — ударная установка
- Тони Карапетян — фортепьяно
16+
Редакция «НН.Собака.Ru» продолжает погружение в музыкальную индустрию города. На сей раз мы решили разобраться, как в Нижнем обстоят дела с джазом, и попросили писателя Артема Роганова побеседовать с создателем группы ProJazz.Group Тони Карапетяном, а заодно дать свою оценку происходящему.
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Фото: архив редакции
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