Этно-фьюжн концерт Тони Карапетяна в Нижнем

Редакция «НН.Собака.Ru» продолжает погружение в музыкальную индустрию города. На сей раз мы решили разобраться, как в Нижнем обстоят дела с джазом, и попросили писателя Артема Роганова побеседовать с создателем группы ProJazz.Group Тони Карапетяном, а заодно дать свою оценку происходящему.







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Фото: архив редакции



