Нижегородский хор — в топ-30 лучших хоров страны. А еще музыканты выступят на фестивале в Сочи

«Для нас это огромная честь и возможность показать наше творчество на самом важном событии нашей страны. Мы особенно рады поддержке абсолютно каждого сотрудника и студента нашего университета, которые верят в каждого из нас», — сказал худрук и дирижер Максим Иванов.

В таком масштабном международном событии хор нижегородских лингвистов примет участие впервые.

Специально для участия в конкурсных прослушиваниях, а также в Церемонии открытия и Закрытия фестиваля хор подготовил новую программу.

Напомним, хор НГЛУ участвовал в международных конкурсах и фестивалях в более чем 20 странах мира и России. Команда завоевала призовые места и Гран-при.

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Фото: предоставлено организаторами