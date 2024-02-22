Нижегородский хор — в топ-30 лучших хоров страны. А еще музыканты выступят на фестивале в Сочи

Нижегородский хор НГЛУ имени Добролюбова стал полуфиналистом конкурса «Битва хоров». За участие в концертах «Битвы» боролись более тысячи хоровых проектов России. Музыканты станут участниками молодежного фестиваля в Сочи. Он пройдет на территории «Сириуса» с 1 по 7 марта и соберет более 20 тысяч участников со всего мира.
«Для нас это огромная честь и возможность показать наше творчество на самом важном событии нашей страны. Мы особенно рады поддержке абсолютно каждого сотрудника и студента нашего университета, которые верят в каждого из нас», — сказал худрук и дирижер Максим Иванов.
В таком масштабном международном событии хор нижегородских лингвистов примет участие впервые.
Специально для участия в конкурсных прослушиваниях, а также в Церемонии открытия и Закрытия фестиваля хор подготовил новую программу.
Напомним, хор НГЛУ участвовал в международных конкурсах и фестивалях в более чем 20 странах мира и России. Команда завоевала призовые места и Гран-при.
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Фото: предоставлено организаторами
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