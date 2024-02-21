Саундтреки из «Гарри Поттера» в «Рекорде»

Напомним, в «Рекорде» откроется новая выставка нижегородского фотографа-любителя Сергея Тихомирова.

С 20 февраля по 10 марта можно увидеть Нижний в эпоху постковида. Пленочные кадры сделаны в историческом центре, Канавино, Сормово и Ленинском районах.

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Фото: unsplash