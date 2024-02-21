Камерный оркестр «Sonorus» исполнит симфонические саундтреки из «Гарри Поттера» в «Рекорде».
2 марта
Время: 14:30, 17:00 и 19:30
Место: улица Пискунова, 11/7
«Sonorus» — камерный оркестр молодых виртуозов Московской консерватории. Полный набор струнных, деревянных и медных духовых максимально близко передадут атмосферу больших симфонических составов.
Кинофраншиза «Гарри Поттер» — уже сейчас захватила внимание миллионов людей. Все не только смотрели фильмы, но и запомнили трогательную музыку Джона Уильямса. Оскароносный композитор подарил шедевры на века. Его магические мелодии уже более двадцати лет околдовывают и детей и взрослых по всему миру.
16+
Напомним, в «Рекорде» откроется новая выставка нижегородского фотографа-любителя Сергея Тихомирова.
С 20 февраля по 10 марта можно увидеть Нижний в эпоху постковида. Пленочные кадры сделаны в историческом центре, Канавино, Сормово и Ленинском районах.
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Фото: unsplash
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