Рома Крест: «Настоящая популярность – это когда твои песни включают в караоке-подборки»

Ю.Б.: По сути, это был такой отчет за три года. Сейчас группа сначала записывает альбом, а потом продает и подает себя слушателю. Раньше все наоборот было, и записать альбом больших денег стоило. Хорошая студия в Нижнем Новгороде стоила 10$ в час. А у меня в то время месячная зарплата была чуть меньше 100$.

К.: Да, денег тогда за это все дело нужно было отваливать нормально.

Ю.Б.: И поэтому первая наша запись – лайв во Дворце спорта. Это просто стоило гораздо дешевле.

К.: И, кстати, лайвы хорошо расходились тогда.

В.Т.: Мне тоже, когда я переслушивал альбом, он показался итоговой работой.

Ю.Б.: Мы тогда записали вообще все наши песни, некоторые не включили, потому что сыроваты были. Большинство треков уже многие знали, много где уже успели их поиграть к тому моменту.

В.Т.: Альбом ведь состоит из абсолютных бэнгеров, вы это понимали, когда его собирали?

«Ох***ый Limp Bizkit, п***ый Korn...» и вот это вот все!

К.: «Лимпбизкиткорн», «Менталитет» — это все творения Михаила. На мой взгляд, он абсолютный хитмейкер. Наши пути, конечно, разошлись, когда он уехал в Америку...

А потом место Михаила занял Максим Алексеев, гитарист, еще один наш автор, он и записывал с нами альбом и несколько песен для него написал. А на место первого барабанщика Дмитрия Корчагина заступил Дмитрий «Седой» Крупин. Седой вообще все альбомы с нами записал, кроме «Прометея», ну и нового, который вот-вот должен выйти.

Ю.Б.: Весь «ты» – это, так скажем, проверенный на слушателях материал. Мы уже на этапе сборки понимали, что эти треки зайдут.

К.: С другой стороны, иная последовательность нам был тогда и недоступна.

Ю.Б.: Были бы деньги, сразу все записали...

К.: ... и, может быть, по-другому бы записали, с наворотами.