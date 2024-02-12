Компьютерная опера в Арсенале

Финалом проекта «Музыка сейчас» — панорамы современной музыки, выстроенной куратором Ксенией Ануфриевой — станет премьера оперы-компьютерной игры «Мир дивных комнат».

На сцене — одна исполнительница-игрок. Ее голос сопровождает электронная музыка. На экране — игра. За ее прохождением наблюдает зритель.

После проекта зритель точно сможет ответить на вопросы: компьютерная игра — это новый мир со своими законами или проекция реальности.

21 февраля в 19:00

киноконцертный зал Арсенала (левое крыло, 2 этаж)

Вход свободный, по регистрации.

12+







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Фото: архив редакции