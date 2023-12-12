18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

В «Салюте» пройдет виниловый маркет от Wax.Only

Проект Wax.Only готовят новогодний виниловый маркет. Встречаемся 23 декабря в «Салюте». На нем представят огромный ассортимент виниловых пластинок разных жанров.

 

«Отличная музыка, большой выбор пластинок, увлекательные разговоры и отличное настроение — обеспечены», — добавляют организаторы.

 

Начало в 16:00 — заканчиваем в 22:00 в Salut! по адресу улица Октябрьская, 9а.

А еще на протяжении всего маркета играют диджеи.

16+

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: предоставлено организаторами

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: