В «Салюте» пройдет виниловый маркет от Wax.Only

Проект Wax.Only готовят новогодний виниловый маркет. Встречаемся 23 декабря в «Салюте». На нем представят огромный ассортимент виниловых пластинок разных жанров.
«Отличная музыка, большой выбор пластинок, увлекательные разговоры и отличное настроение — обеспечены», — добавляют организаторы.
Начало в 16:00 — заканчиваем в 22:00 в Salut! по адресу улица Октябрьская, 9а.
А еще на протяжении всего маркета играют диджеи.
16+
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: предоставлено организаторами
Комментарии (0)