В «Салюте» пройдет виниловый маркет от Wax.Only

Начало в 16:00 — заканчиваем в 22:00 в Salut! по адресу улица Октябрьская, 9а.

А еще на протяжении всего маркета играют диджеи.

16+





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Фото: предоставлено организаторами