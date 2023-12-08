Музыка из «Щелкунчика», «Лебединого озера» и «Спящей красавицы» при тысяче свечей в Нижнем

В DKRT возвращаются концерты при свечах. Уже 8 декабря, в интерьерах XIX века и при сотнях свечей пройдет новогодний концерт шедевров Петра Чайковского с оркестром Alta Musica.
Худрук Alta Musica — Оксана Ворошева — профессиональный музыкант. Отличительная особенность проекта — репертуар «от Баха до Раммштайна».
Состав:
2 скрипки, альт, виолончель и клавиши.
Программа:
- «Времена года» (переложение для фортепиано, скрипки и виолончели)
- сюита Щелкунчик
- детский альбом
- вальс из Балета «Спящая красавица»
- «Лебединое озеро: Scena 14 (moderato)»
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улица Большая Покровская, 18
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Фото: unsplash
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