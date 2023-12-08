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Музыка из «Щелкунчика», «Лебединого озера» и «Спящей красавицы» при тысяче свечей в Нижнем

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В DKRT возвращаются концерты при свечах. Уже 8 декабря, в интерьерах XIX века и при сотнях свечей пройдет новогодний концерт шедевров Петра Чайковского с оркестром Alta Musica.

 

Худрук Alta Musica — Оксана Ворошева — профессиональный музыкант. Отличительная особенность проекта — репертуар «от Баха до Раммштайна».

Состав:

2 скрипки, альт, виолончель и клавиши.

Программа:

  • «Времена года» (переложение для фортепиано, скрипки и виолончели)
  • сюита Щелкунчик
  • детский альбом
  • вальс из Балета «Спящая красавица»
  • «Лебединое озеро: Scena 14 (moderato)»
 
улица Большая Покровская, 18
  

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Фото: unsplash


 

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