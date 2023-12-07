Импровизация «In Ars» к 180-летию Арсенала

Нижегородские музыканты создали уникальную мелодию к 180-летию Арсенала. По рецепту минималистского манифеста «In C» Терри Райли был составлен реестр мотивов, нижегородские музыканты превратят их в импровизационное сорокаминутное звуковое полотно. В импровизации с помощью нот будет зашифровано слово «Арсенал» – впервые за 180 лет здание Арсенала получит свою мелодию!
Импровизация охватит не только концертный зал, но и другие помещения Арсенала.
Расписание концертов:
- 19 января – «Народные приметы»
- 3 февраля 2024 – «Сны»
- Февраль 2024 (дата уточняется) – премьера оперы о компьютерных играх в исполнении Алены Верин-Галицкой
Кремль, корпус 6, Арсенал, левое крыло, 2-й этаж
Время проведения: 14 декабря, 19:00
Необходима регистрация.
12+
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Фото: предоставлено организаторами
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