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Музыка

Импровизация «In Ars» к 180-летию Арсенала

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Нижегородские музыканты создали уникальную мелодию к 180-летию Арсенала. По рецепту минималистского манифеста «In C» Терри Райли был составлен реестр мотивов, нижегородские музыканты превратят их в импровизационное сорокаминутное звуковое полотно. В импровизации с помощью нот будет зашифровано слово «Арсенал» – впервые за 180 лет здание Арсенала получит свою мелодию!

 

Импровизация охватит не только концертный зал, но и другие помещения Арсенала.

Расписание концертов:

  • 19 января – «Народные приметы»
  • 3 февраля 2024 – «Сны»
  • Февраль 2024 (дата уточняется) – премьера оперы о компьютерных играх в исполнении Алены Верин-Галицкой
Кремль, корпус 6, Арсенал, левое крыло, 2-й этаж
  

Время проведения: 14 декабря, 19:00

Необходима регистрация.

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Фото: предоставлено организаторами


 

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