Импровизация «In Ars» к 180-летию Арсенала

Нижегородские музыканты создали уникальную мелодию к 180-летию Арсенала. По рецепту минималистского манифеста «In C» Терри Райли был составлен реестр мотивов, нижегородские музыканты превратят их в импровизационное сорокаминутное звуковое полотно. В импровизации с помощью нот будет зашифровано слово «Арсенал» – впервые за 180 лет здание Арсенала получит свою мелодию!