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Музыка

В Пакгаузах выступит хор оперного театра: впервые в истории театра

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8 и 10 декабря на сцене Пакгауза пройдет первый в истории театра Большой концерт Хора Нижегородского театра оперы и балета имени Пушкина.

 

В концертной программе «Тысяча лет хоровой музыки» — хоровая музыка от первых композиторских текстов Хингельгарды Бингенской до современных сочинений Шнитке.

Концерт пройдет под управлением лауреата международных конкурсов Арины Мирсаетовой — дирижера, хормейстера и артистки «MusicAeterna».

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Фото: фотобанк

 

 

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