В Пакгаузах выступит хор оперного театра: впервые в истории театра

В концертной программе «Тысяча лет хоровой музыки» — хоровая музыка от первых композиторских текстов Хингельгарды Бингенской до современных сочинений Шнитке.

Концерт пройдет под управлением лауреата международных конкурсов Арины Мирсаетовой — дирижера, хормейстера и артистки «MusicAeterna».

12+

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: фотобанк