В Пакгаузах выступит хор оперного театра: впервые в истории театра

8 и 10 декабря на сцене Пакгауза пройдет первый в истории театра Большой концерт Хора Нижегородского театра оперы и балета имени Пушкина.
В концертной программе «Тысяча лет хоровой музыки» — хоровая музыка от первых композиторских текстов Хингельгарды Бингенской до современных сочинений Шнитке.
Концерт пройдет под управлением лауреата международных конкурсов Арины Мирсаетовой — дирижера, хормейстера и артистки «MusicAeterna».
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Фото: фотобанк
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