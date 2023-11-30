Тони Карапетян, Павел Алехин и Хассан Беналиуа в Планетарии

8 декабря в «Планетария 1» выступят джазовые музыканты Тони Карапетян и Хассан Беналиуа (Алжир), а еще актер авангардного театра и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» Павел Алехин.
В программе выступления:
- Тони Карапетян — джазовый пианист и композитор из Нижнего Новгорода.
- Хассан Беналиуа — музыкант и певец из Алжира, который будет выступать с древним инструментом «канун»
- Павел Алехин — актер авангардного театра DEREVO (Санкт-Петербург-Дрезден) представит нам три новых образа Солнца, Огня и Красной Птицы
Они выступят с проектом «Meditation: SAMADHI» — сочетание джаза и индийской музыки, а еще этнические аранжировки с танцем.
«Планетарий 1» в парке «Швейцария»
6+
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: архив редакции
Комментарии (0)