18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Тони Карапетян, Павел Алехин и Хассан Беналиуа в Планетарии

Поделиться:

8 декабря в «Планетария 1» выступят джазовые музыканты Тони Карапетян и Хассан Беналиуа (Алжир), а еще актер авангардного театра и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» Павел Алехин.

 

В программе выступления:

  • Тони Карапетян — джазовый пианист и композитор из Нижнего Новгорода.
  • Хассан Беналиуа — музыкант и певец из Алжира, который будет выступать с древним инструментом «канун»
  • Павел Алехин — актер авангардного театра DEREVO (Санкт-Петербург-Дрезден) представит нам три новых образа Солнца, Огня и Красной Птицы

Они выступят с проектом «Meditation: SAMADHI» — сочетание джаза и индийской музыки, а еще этнические аранжировки с танцем.

«Планетарий 1» в парке «Швейцария»
  

6+



 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: архив редакции

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: