Тони Карапетян, Павел Алехин и Хассан Беналиуа в Планетарии

В программе выступления:

Тони Карапетян — джазовый пианист и композитор из Нижнего Новгорода.

Хассан Беналиуа — музыкант и певец из Алжира, который будет выступать с древним инструментом «канун»

Павел Алехин — актер авангардного театра DEREVO (Санкт-Петербург-Дрезден) представит нам три новых образа Солнца, Огня и Красной Птицы

Они выступят с проектом «Meditation: SAMADHI» — сочетание джаза и индийской музыки, а еще этнические аранжировки с танцем.

«Планетарий 1» в парке «Швейцария»

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Фото: архив редакции