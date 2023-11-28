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Музыка

Гендель в Пакгаузах

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Первые декабрьские выходные в Пакгаузе откроет концерт «Гендель.Десятников» — 2 и 3 декабря.

 

В этот вечер на сцену выйдут — лауреаты Национальной оперной премии «Онегин» Диляря Идрисова, Яна Дьякова и Борис Степанов, а также лауреаты международных конкурсов Сергей Годин и Карина Хэрунц.

Вместе с оркестром La Voce Strumentale и маэстро Дмитрием Синьковским солисты оперы представят программу «Гендель. Десятников». В этот вечер прозвучат оперные арии Генделя, созданные в 18 веке, и музыка Десятникова к балету с пением «Opera».

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Фото: фотобанк

 

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