Где в Нижнем послушать саундтреки к «Властелину колец»

10 декабря в «Рекорде» можно будет услышать симфонические саундтреки из «Властелина колец» в исполнении камерного оркестра «Sonorus».
Говард Шор создал целую симфонию к знаменитому фильму о Средиземье. Она принесла ему три Оскара и три премии Грэмми.
«Sonorus» — камерный оркестр молодых виртуозов Московской консерватории. Полный набор струнных, деревянных и медных духовых максимально близко передадут атмосферу больших симфонических составов.
ул Пискунова, д 11/7
12+
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: фотобанк
Комментарии (0)