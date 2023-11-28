Где в Нижнем послушать саундтреки к «Властелину колец»

Говард Шор создал целую симфонию к знаменитому фильму о Средиземье. Она принесла ему три Оскара и три премии Грэмми.

«Sonorus» — камерный оркестр молодых виртуозов Московской консерватории. Полный набор струнных, деревянных и медных духовых максимально близко передадут атмосферу больших симфонических составов.

ул Пискунова, д 11/7

12+





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Фото: фотобанк