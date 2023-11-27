Концерт «Электросила» в Арсенале

Концерт «Электросила» из цикла «Музыка сейчас» пройдет в Нижнем 1 декабря. Солисты CEAM Artists привезут в Арсенал экспериментальное шоу.
Электроника — это не только клубная культура. Не менее бескомпромиссные вещи пишутся современными академическими композиторами для традиционных концертных залов.
Гости услышат несколько премьер, написанных в рамках проекта Союза композиторов России «Ноты и квоты». Это новые работы Александра Хубеева, Алексея Наджарова и участницы проекта «Покрова» Ольги Бочихиной.
1 декабря в 19:00 (левое крыло, 2 этаж)
12+
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: архив редакции
Комментарии (0)