Концерт «Электросила» в Арсенале

Электроника — это не только клубная культура. Не менее бескомпромиссные вещи пишутся современными академическими композиторами для традиционных концертных залов.

Гости услышат несколько премьер, написанных в рамках проекта Союза композиторов России «Ноты и квоты». Это новые работы Александра Хубеева, Алексея Наджарова и участницы проекта «Покрова» Ольги Бочихиной.

1 декабря в 19:00 (левое крыло, 2 этаж)

12+





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Фото: архив редакции