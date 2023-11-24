Старт сезона концертов камерного оркестра «Виртуозы Москвы»

В этот вечер прозвучат прелюдия си минор Баха и симфония для струнных № 5 его сына. Также можно будет услышать работу Пярта — двойной концерт для двух сольных скрипок, подготовленного фортепиано и камерного оркестра «Tabula rasa».

Программа покажет, как в творчестве композиторов XX века отражались музыкальные жанры прошлого.

25 ноября | 18:30

Кремль, корпус 2

12+









Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: архив нижегородской филармонии