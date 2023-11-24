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Музыка

Старт сезона концертов камерного оркестра «Виртуозы Москвы»

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В Нижегородской филармонии стартует новый сезон концертов камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В первой программе цикла музыканты исполнят сочинения разных эпох: от барокко и раннего классицизма до постмодернизма.

 

В этот вечер прозвучат прелюдия си минор Баха и симфония для струнных № 5 его сына. Также можно будет услышать работу Пярта — двойной концерт для двух сольных скрипок, подготовленного фортепиано и камерного оркестра «Tabula rasa».

Программа покажет, как в творчестве композиторов XX века отражались музыкальные жанры прошлого.

25 ноября | 18:30

Кремль, корпус 2
  

 

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Фото: архив нижегородской филармонии

 

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