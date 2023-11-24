Музыка кафедральных соборов в Нижнем

Исполнители:

Марина Попова (меццо-сопрано) — концертно-камерная певица. Лауреат и участник международных конкурсов и фестивалей. Экспериментирует в различных музыкальных стилях, создает авторские концертные программы. Исполнительская деятельность в России и за рубежом (Венгрия, Италия).

(меццо-сопрано) — концертно-камерная певица. Лауреат и участник международных конкурсов и фестивалей. Экспериментирует в различных музыкальных стилях, создает авторские концертные программы. Исполнительская деятельность в России и за рубежом (Венгрия, Италия). Анна Ветлугина (орган) — российский органист, композитор. Создает органные спектакли на классические сюжеты с Вениамином Смеховым, Валерием Бариновым и Любовью Толкалиной и другими известными актерами.

Полтавский переулок, 10

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Фото: unsplash



