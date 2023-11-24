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Музыка

Музыка кафедральных соборов в Нижнем

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16 декабря в Нижнем откроется концерт органной музыки.

 

Исполнители:

  • Марина Попова (меццо-сопрано) — концертно-камерная певица. Лауреат и участник международных конкурсов и фестивалей. Экспериментирует в различных музыкальных стилях, создает авторские концертные программы. Исполнительская деятельность в России и за рубежом (Венгрия, Италия).
  • Анна Ветлугина (орган) — российский органист, композитор. Создает органные спектакли на классические сюжеты с Вениамином Смеховым, Валерием Бариновым и Любовью Толкалиной и другими известными актерами.
Полтавский переулок, 10
  

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Фото: unsplash


 

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