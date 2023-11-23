Бах и Гайдн: где послушать классиков в Нижнем

26 ноября в гостиной дома Щелухиной пройдет вечер фортепианной музыки ХIX века в формате уютных посиделок. Можно провести вечер за разговорами о музыке и послушать произведения Баха и Гайдна.
В программе — классические произведения, а также современные композиции голосом фортепиано.
Для гостей выступит Мария Матвеева — лауреат второй степени Международного конкурса инструментального исполнительства, посвящённого творчеству Баха.
Гости послушают произведения из репертуара Баха, Гайдна, классические этюды и сонаты, музыку из кинофильмов.
26 ноября в 18:00
улица Короленко, 17 (2 этаж)
16+
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Фото: фотобанк
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