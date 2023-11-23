Бах и Гайдн: где послушать классиков в Нижнем

В программе — классические произведения, а также современные композиции голосом фортепиано.

Для гостей выступит Мария Матвеева — лауреат второй степени Международного конкурса инструментального исполнительства, посвящённого творчеству Баха.

Гости послушают произведения из репертуара Баха, Гайдна, классические этюды и сонаты, музыку из кинофильмов.

26 ноября в 18:00

улица Короленко, 17 (2 этаж)

16+





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Фото: фотобанк



