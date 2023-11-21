Концерт «From Gagarin’s point Point of View»

Музыканты Barsukov Music Lab (Петр Ившин — ударные, Александр Вериженко — фортепиано, Юрий Барсуков — контрабас) представят программу From Gagarin's Point of View.

Музыка шведского трио e.s.t. в значительной мере повлияла на становление каждого из участников проекта и вдохновила на создание программы.

Альбом «С точки зрения Гагарина» показывает, как вокруг привычных джазовых элементов вырастают другие, вроде бы чужеродные, и как джаз вплетается в них.

«Планетарий 1» (парк «Швейцария»)

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Фото: архив редакции