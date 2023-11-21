Концерт «From Gagarin’s point Point of View»

24 ноября в «Планетарии 1» выступят музыканты Barsukov Music Lab с джазовой программой. Она станет первым посвящением одному из самых успешных европейских джазовых музыкантов начала XXI века из шведского трио e.s.t. — Эсбьорну Свенссону.
Музыканты Barsukov Music Lab (Петр Ившин — ударные, Александр Вериженко — фортепиано, Юрий Барсуков — контрабас) представят программу From Gagarin's Point of View.
Музыка шведского трио e.s.t. в значительной мере повлияла на становление каждого из участников проекта и вдохновила на создание программы.
Альбом «С точки зрения Гагарина» показывает, как вокруг привычных джазовых элементов вырастают другие, вроде бы чужеродные, и как джаз вплетается в них.
«Планетарий 1» (парк «Швейцария»)
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Фото: архив редакции
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