Концерт «Нежный авангард» в Пакгаузах

На сцене — лауреаты международных конкурсов: Марина Волкова, Луиза Минцаева и Маргарита Пичужкина.

Импрессионисты создали в искусстве особый язык и приемы выражения, которые затем используют их последователи. Один из таких приемов — сочетание тембров арфы, флейты и альта.

В программе концерта — именно такие произведения.

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Фото: фотобанк