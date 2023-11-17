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Музыка

Концерт «Нежный авангард» в Пакгаузах

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17 ноября со сцены концертного Пакгауза прозвучит музыка великих импрессионистов — Дебюсси, Такемицу, Жоливе, Вайнберга и Губайдулиной.

 

На сцене — лауреаты международных конкурсов: Марина Волкова, Луиза Минцаева и Маргарита Пичужкина.

Импрессионисты создали в искусстве особый язык и приемы выражения, которые затем используют их последователи. Один из таких приемов — сочетание тембров арфы, флейты и альта.

В программе концерта — именно такие произведения.

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Фото: фотобанк

 

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