Цикл концертов «Музыка сейчас» стартует в Арсенале

Концерты собрали разнообразие современных композиторских техник – вокал, электроника, мультимедиа.

К встрече со зрителями готовятся: Московский ансамбль современной музыки, Reheard, InterText, CEAM Artists, нижегородские музыканты, певицы Ольга Россини и Алёна Верин-Галицкая.

В программе: премьеры произведений Алексея Сысоева, Анны Поспеловой, Александра Хубеева, Алексея Наджарова и Ольги Бочихиной. Прозвучит музыка нижегородских композиторов Марка Булошникова и Екатерины Суворкиной.

А завершит цикл «Музыка сейчас» опера о компьютерных играх.

Первое событие — уже 26 ноября.

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Фото: архив редакции