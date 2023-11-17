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Музыка

Цикл концертов «Музыка сейчас» стартует в Арсенале

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Шесть концертов современной академической музыки в исполнении российских музыкантов пройдет в Арсенале. Панораму российских ансамблей можно услышать с ноября по февраль.

 

Концерты собрали разнообразие современных композиторских техник – вокал, электроника, мультимедиа.

К встрече со зрителями готовятся: Московский ансамбль современной музыки, Reheard, InterText, CEAM Artists, нижегородские музыканты, певицы Ольга Россини и Алёна Верин-Галицкая.

В программе: премьеры произведений Алексея Сысоева, Анны Поспеловой, Александра Хубеева, Алексея Наджарова и Ольги Бочихиной. Прозвучит музыка нижегородских композиторов Марка Булошникова и Екатерины Суворкиной.

А завершит цикл «Музыка сейчас» опера о компьютерных играх.

Первое событие — уже 26 ноября.

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Фото: архив редакции

 

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