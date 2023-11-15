Группа Low Kick Collective в Нижнем

17 ноября в 21:00 в Планетарии 1 пройдет концерт «Dark Jazz» — меланхоличное путешествие. Группа Low Kick Collective — это эксперимент, в котором переплетаются идеи джаза, электронной музыки, авангарда и минимализма. Их звучание наполнено глубокой геометрией бликовой темноты.
Команда умело сочетает взрослое сентиментальное настроение с вызывающей детской жесткостью.
В составе группы:
- Антон Рязанов игрой на тенор-саксофоне создаст магическую атмосферу.
- Николай Петров, мастер синтезаторов, создаст уникальные звуковые ландшафты.
- Алексей Колпаков на контрабасе и бас-гитаре придаст неповторимую основу всему звучанию.
- Алексей Кожемякин своей игрой на барабанах добавит энергии в музыку.
Планетарий 1, (парк «Швейцария»)
6+
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Фото: архив редакции
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