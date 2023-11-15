Группа Low Kick Collective в Нижнем

17 ноября в 21:00 в Планетарии 1 пройдет концерт «Dark Jazz» — меланхоличное путешествие. Группа Low Kick Collective — это эксперимент, в котором переплетаются идеи джаза, электронной музыки, авангарда и минимализма. Их звучание наполнено глубокой геометрией бликовой темноты.