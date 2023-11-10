Гид по зимнему фестивалю молодых звезд «Пианиссимо»

С 17 декабря по 19 февраля в Санкт-Петербурге, Москве и Нижнем пройдет зимний фестиваль Pianissimo. На этот раз проект объединит униĸальные места в трех городах: Эрмитаж в Петербурге, Дом ĸультуры «ГЭС-2» в Мосĸве и ĸонцертный Паĸгауз в Нижнем. Рассказываем, почему выступления этих героев пианистического мира нельзя пропускать.
Большинству артистов нет, но они уже выступали в Ковент-Гарден, Карнеги-холл и Ла Скала.
Среди участников предстоящей зимней серии концертов:
- регулярно выступающий с оркестром Мариинского театра Абисал Гергиев
- солист фестиваля «Денис Мацуев представляет: диалог поколений» Федор Орлов
- лауреат немецкого IX Международного конкурса имени Ференца Листа Антон Яшкин
- воспитанник солиста Московской филармонии Андрея Диева Максим Ли
- студент Элисо Вирсаладзе и солист концертов в Карнеги-холле Рис Консессао
Pianissimo поддерживает свой статус международного проекта и ждет в гости музыкантов из других стран.
Этой зимой участниками фестиваля станут две восходящие звезды из Италии:
- отличник и образцовый выпускник консерватории Джакомо Пуччини Джордано Буондонно
- бывший студент Миланской консерватории Давиде Ранальди
В рамках зимней сессии фестиваля этого года Дмитрий Шишкин и Константин Емельянов презентуют свои сольные альбомы.
Джордано Буондонно
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Фото: предоставлено организаторами
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