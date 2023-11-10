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Музыка

Гид по зимнему фестивалю молодых звезд «Пианиссимо»

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С 17 декабря по 19 февраля в Санкт-Петербурге, Москве и Нижнем пройдет зимний фестиваль Pianissimo. На этот раз проект объединит униĸальные места в трех городах: Эрмитаж в Петербурге, Дом ĸультуры «ГЭС-2» в Мосĸве и ĸонцертный Паĸгауз в Нижнем. Рассказываем, почему выступления этих героев пианистического мира нельзя пропускать.

 

Большинству артистов нет, но они уже выступали в Ковент-Гарден, Карнеги-холл и Ла Скала.

Среди участников предстоящей зимней серии концертов:

  • регулярно выступающий с оркестром Мариинского театра Абисал Гергиев
  • солист фестиваля «Денис Мацуев представляет: диалог поколений» Федор Орлов
  • лауреат немецкого IX Международного конкурса имени Ференца Листа Антон Яшкин
  • воспитанник солиста Московской филармонии Андрея Диева Максим Ли
  • студент Элисо Вирсаладзе и солист концертов в Карнеги-холле Рис Консессао

Федор Орлов

Максим Ли

Рис Консессао

Pianissimo поддерживает свой статус международного проекта и ждет в гости музыкантов из других стран.

Этой зимой участниками фестиваля станут две восходящие звезды из Италии:

  • отличник и образцовый выпускник консерватории Джакомо Пуччини Джордано Буондонно
  • бывший студент Миланской консерватории Давиде Ранальди

В рамках зимней сессии фестиваля этого года Дмитрий Шишкин и Константин Емельянов презентуют свои сольные альбомы.

 

Джордано Буондонно

 

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Фото: предоставлено организаторами

 

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