Фестиваль «Мой Рахманинов» в Нижнем

Симфонический оркестр филармонии выступит под управлением Фабио Мастранджело — главного дирижера фестиваля.

Солисты:

лауреат международных конкурсов Гайк КАЗАЗЯН (скрипка),

Анастасия ТАРАН (фортепиано),

солисты оперных театров и филармоний России.

Переложения программы создали участники и победители конкурса молодых композиторов «Партитура», а также московскими и петербургскими авторами.

30 ноября | 18:30

территория Кремля, 2

16+







Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: архив редакции