18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Фестиваль «Мой Рахманинов» в Нижнем

Поделиться:

К 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова на сцене Нижегородской филармонии прозвучит одна из нескольких программ масштабного фестиваля «Мой Рахманинов». В проекте — 9 концертов в 4 городах!

 

Симфонический оркестр филармонии выступит под управлением Фабио Мастранджело — главного дирижера фестиваля.

Солисты:

  • лауреат международных конкурсов Гайк КАЗАЗЯН (скрипка),
  • Анастасия ТАРАН (фортепиано),
  • солисты оперных театров и филармоний России.

Переложения программы создали участники и победители конкурса молодых композиторов «Партитура», а также московскими и петербургскими авторами.

30 ноября | 18:30

территория Кремля, 2
  

 

16+



 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: архив редакции

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: