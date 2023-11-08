Фестиваль «Мой Рахманинов» в Нижнем

К 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова на сцене Нижегородской филармонии прозвучит одна из нескольких программ масштабного фестиваля «Мой Рахманинов». В проекте — 9 концертов в 4 городах!
Симфонический оркестр филармонии выступит под управлением Фабио Мастранджело — главного дирижера фестиваля.
Солисты:
- лауреат международных конкурсов Гайк КАЗАЗЯН (скрипка),
- Анастасия ТАРАН (фортепиано),
- солисты оперных театров и филармоний России.
Переложения программы создали участники и победители конкурса молодых композиторов «Партитура», а также московскими и петербургскими авторами.
30 ноября | 18:30
территория Кремля, 2
16+
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Фото: архив редакции
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