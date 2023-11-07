Камерный концерт в Арсенале

Концерт «Поэт сильнее дождей» пройдет в Арсенале уже сегодня, 7 ноября в 19:00. Можно будет услышать камерное исполнение вокальных произведений одного из основателей нижегородской композиторской школы Бориса Гецелева.
Концерт органично впишется в выставку «Живу и вижу. Художники и поэты круга Всеволода Некрасова».
Музыка Гецелева — неотъемлемая часть городской истории. Он автор разнообразных вокальных циклов.
В концерте примут участие нижегородские музыканты и солист Оперного театра Алексей Кошелев.
Арсенал. Левое крыло. Киноконцертный зал (2 этаж)
12+
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Фото: архив редакции
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