Виртуальные концертные залы в Нижнем: где их откроют в 2024 году

Запланировано создание виртуальных концертных залов в Княгинино, Лыскове, Кулебаках, Городце, на Бору и в Павлово.

На это потратят 6,3 миллиона рублей.

С 2019 года в Нижегородской области открылось уже десять виртуальных концертных залов. Их можно найти в:

Выксе

Заволжье

Чкаловске

Сарове

Навашине

Первомайске

Володарске

Шахунье

Арзамасе

Сергаче

Еще один виртуальный концертный зал в этом году открылся 1 ноября в Кстово.







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Фото: архив редакции