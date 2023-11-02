Виртуальные концертные залы в Нижнем: где их откроют в 2024 году

В Нижегородской области в следующем году создадут шесть виртуальных концертных залов. В этом году в таких залах уже прошло около 250 мероприятий. Их посетили более 15 тысяч человек.
Запланировано создание виртуальных концертных залов в Княгинино, Лыскове, Кулебаках, Городце, на Бору и в Павлово.
На это потратят 6,3 миллиона рублей.
С 2019 года в Нижегородской области открылось уже десять виртуальных концертных залов. Их можно найти в:
- Выксе
- Заволжье
- Чкаловске
- Сарове
- Навашине
- Первомайске
- Володарске
- Шахунье
- Арзамасе
- Сергаче
Еще один виртуальный концертный зал в этом году открылся 1 ноября в Кстово.
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Фото: архив редакции
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