18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Виртуальные концертные залы в Нижнем: где их откроют в 2024 году

Поделиться:

В Нижегородской области в следующем году создадут шесть виртуальных концертных залов. В этом году в таких залах уже прошло около 250 мероприятий. Их посетили более 15 тысяч человек.

 

Запланировано создание виртуальных концертных залов в Княгинино, Лыскове, Кулебаках, Городце, на Бору и в Павлово.

На это потратят 6,3 миллиона рублей.

С 2019 года в Нижегородской области открылось уже десять виртуальных концертных залов. Их можно найти в:

  • Выксе
  • Заволжье
  • Чкаловске
  • Сарове
  • Навашине
  • Первомайске
  • Володарске
  • Шахунье
  • Арзамасе
  • Сергаче

Еще один виртуальный концертный зал в этом году открылся 1 ноября в Кстово.



 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: архив редакции

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: