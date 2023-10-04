Музыка Ханса Циммера при тысяче свечей в Нижнем

Циммер создал музыку к фильмам о Джеймсе Бонде, «Интерстеллар», «Начало», «Дюна», «Темный рыцарь», «Гладиатор», «Пираты Карибского моря», «Король Лев», «Человек дождя», «Топ Ган: Мэверик» и многим другим киношедеврам.

8 октября все эти саундтреки исполнит квинтет Alta Musica.

А еще Ханс Циммер обладатель «Оскара», «Грэмми» и «Золотой Глобус». Он признан одним из наиболее инновационных композиторов в киноиндустрии.

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Фото: unsplash